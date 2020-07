Aartselaarse zwembad heropent op 7 juli Ben Conaerts

02 juli 2020

18u30 0 Aartselaar Het gemeentelijk zwembad van Aartselaar heropent op dinsdag 7 juli de deuren. Bezoekers moeten wel een aantal maatregelen naleven om alles veilig te laten verlopen.

De zwembaden mochten al openen vanaf 1 juli, maar het gemeentebestuur van Aartselaar besliste nog even te wachten tot er meer duidelijkheid was. Nu is beslist dat het Aartselaarse zwembad op dinsdag 7 juli weer heropent. “We hebben intussen het ministerieel besluit ontvangen over de richtlijnen om zwembaden veilig te heropenen”, zegt schepen van Sport Bart Lambrecht (N-VA). “Onze sportdienst heeft bekeken hoe dit zo veilig mogelijk kan gebeuren en heeft een aantal richtlijnen opgesteld.”

De basisregels blijven ook in het zwembad van kracht: anderhalve meter afstand bewaren en de nodige hygiëne toepassen. De belangrijkste wijziging is dat je je plekje in het bad zal moeten reserveren. Er worden telkens limieten toegepast op het aantal personen die zich in het water mogen bevinden. Wil je jouw plaats reserveren, dan vind je alle info op de gemeentelijke website.