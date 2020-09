Aartselaarse therapeute Sandra De Clercq geeft lezing Ben Conaerts

12 september 2020

22u07 0 Aartselaar Chalet De Hamer krijgt op donderdag 17 september de Aartselaarse therapeute Sandra De Clercq op bezoek.

Heb je soms het gevoel dat je gezinsleden je niet begrijpen, je liefde niet altijd wordt gewaardeerd en word je er gek van dat anderen klagen over futiliteiten? Dan is de lezing van Sandra De Clercq mogelijk op jouw lijf geschreven. Zij helpt je om jezelf en anderen beter te begrijpen, leert je je relaties te verbeteren en geeft je tips en tricks om gelukkiger in het leven te staan.

De lezing vindt plaats om 20.15 uur in Chalet De Hamer. Tickets kosten 5 euro en zijn hier te reserveren.