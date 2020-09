Aartselaarse sportdienst start met coronaveilige lessenreeksen Ben Conaerts

01 september 2020

15u45 0 Aartselaar De gemeentelijke sportdienst is opnieuw gestart met zijn lessenreeksen. Daarbij kan iedereen op een coronaveilige manier komen bewegen en sporten.

Iedere dinsdagnamiddag kan je in de gemeentelijke sporthal terecht voor gymnastieklessen. Dat kan van 13 tot 14 uur en van 14.15 tot 15.15 uur. Op dinsdagavond vindt van 19 tot 19.40 uur en van 19.45 tot 20.25 uur aquafitness plaats in het gemeentelijke zwembad. Op woensdagvoormiddag staat om 10 tot 11 uur een initiatie badminton gepland. Voor een sessie bodyfit kan je op woensdagavond om 20 uur afzakken naar de sporthal. Vrijdagnamiddag wordt van 16 tot 16.30 uur in het zwembad een halfuurtje aquagym georganiseerd.

In oktober start ook weer de lessenreeks ‘Kleuterparadijs’. Dat is een achtdelige lessenreeks voor kleuters in de sporthal, telkens op woensdagnamiddag van 14 tot 15 uur.

Inschrijven voor een lessenreeks kan hier.