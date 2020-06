Exclusief voor abonnees Aartselaarse horeca vergroot zijn terrassen: “Nu vooral hopen op mooi weer en veel volk” Ben Conaerts

09 juni 2020

17u51 0 Aartselaar Wie dezer dagen door het centrum van Aartselaar rijdt, zal allicht even moeten wennen. De cafés hebben hun terrassen gevoelig mogen uitbreiden van het gemeentebestuur. “Hiermee willen we de horeca ondersteunen bij de heropening”, luidt het. Maar dat heeft wel gevolgen voor de verkeerssituatie op het Laar. Belangrijkste wijziging: het stukje tussen de Carillolei en de Guido Gezellestraat wordt tot eind september geknipt voor het autoverkeer.

Deze week mag de horeca, na een sluiting van drie maanden, opnieuw heropstarten. Om de heropening maximaal te ondersteunen, keurde het gemeentebestuur een actieplan goed voor de uitbreiding van de terrassen op openbaar domein. “De horeca is al zeer zwaar getroffen en met deze beslissing willen we een duwtje in de rug geven”, zegt schepen van Lokale Economie Mark Vanhecke (N-VA). “Het actieplan zal lopen tot 30 september 2020.”

