Aartselaarse gemeenteraad verzet zich unaniem tegen nieuwe Isvag-oven Ben Conaerts

07 juli 2020

16u50 0 Aartselaar De gemeenteraad van Aartselaar blijft zich verzetten tegen de mogelijke uitbreiding van de verbrandingsoven in Wilrijk. De raadsleden lieten unaniem weten dat ze de plannen van Isvag niet zien zitten.

Paula De Leeuw, fractieleidster van N-VA, vroeg de voorbije gemeenteraad de steun van de gemeenteraadsleden om een krachtig signaal te sturen naar de Vlaamse overheid tegen de bouw van de nieuwe verbrandingsoven van Isvag in Wilrijk. Terwijl de N-VA in Antwerpen gewonnen is voor het plan, is de Aartselaarse afdeling al jarenlang gekant tegen een uitbreiding van de oven. “Onze standpunten verschillen, maar dat is niet onlogisch”, aldus De Leeuw. “Dit dossier kent een voorgeschiedenis van meerdere decennia en we verdedigen de belangen van ónze inwoners. Tegen de aanvraag van Isvag zijn er meer dan 1.600 bezwaren ingediend, waarvan het merendeel afkomstig is van Aartselarenaren. Het is dus belangrijk dat nu ook de gemeenteraad haar stem laat horen en een duidelijk signaal geeft aan de minister dat de nieuwe oven geen vergunning mag krijgen.”

Jonge zoon

Alle oppositiepartijen sloten zich aan bij de visie van De Leeuw. Ook Vlaams Belang-raadslid Mike Schuurmans, hoewel zijn partijgenote Anke Van dermeersch in het parlement eerder liet blijken wél gewonnen te zijn voor het Isvag-project. “Het kan in alle partijen weleens gebeuren dat daar uitspraken worden gedaan zonder dat dat wordt afgetoetst met de lokale afdelingen. Onze afdeling is alleszins altijd al tegen de oven gekant geweest en we steunen dit agendapunt dan ook ten volle. Als vader van een jonge zoon vind ik het belangrijk om aan de toekomst te denken.”

Het gaat hier niet om een partijpolitiek, maar om een inhoudelijk verhaal. We komen op voor de belangen van de Aartselarenaar Burgemeester Sophie De Wit (N-VA)

Beroep

“Ik wil alle raadsleden bedanken voor de unanieme steun”, reageert burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Het gaat hier niet om een partijpolitiek, maar om een inhoudelijk verhaal. We komen op voor de belangen van de Aartselarenaar. Namens de gemeente zullen we dan ook beroep aantekenen bij de raad van vergunningsbetwistingen indien zou blijken dat de minister (Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA), red.) deze zomer een vergunning toekent voor de bouw van de nieuwe oven.”

--