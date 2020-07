Aartselaarse drive-in cinema maakt filmprogramma bekend en start met ticketverkoop Ben Conaerts

15 juli 2020

15u03 0 Aartselaar Het Cultureel Centrum Aartselaar heeft het filmprogramma bekend gemaakt van de drive-in cinema die gepland staat in het weekend van zaterdag 22 en zondag 23 augustus. Met de actiekomedie ‘Bad Boys for Life’ en de musical ‘Rocketman’ worden twee kaskrakers vertoond. De ticketverkoop start nu.

Deze zomervakantie, in het weekend van 22 en 23 augustus, krijgt Aartselaar zoals aangekondigd een drive-in cinema. Nu heeft het CC Aartselaar bekendgemaakt welke twee films zullen worden vertoond. Op zaterdag 22 augustus staat de komische actiefilm ‘Bad Boys for Life’ op het programma, geregisseerd door Adil en Bilall. Zondag 23 augustus kan je komen genieten van de muziekfilm ‘Rocketman’, geïnspireerd op het ongelooflijke verhaal van superster Elton John.

“De drive-in cinema wordt een unieke filmbeleving met een projectie op groot scherm in openlucht”, klinkt het bij het CC. “Het geluid van de film wordt daarbij via je autoradio gestuurd. We willen onze drive-in cinema graag ook een nostalgische toets meegeven. Oldtimers zijn dan ook meer dan welkom. Kom je met een auto ouder dan 30 jaar, krijg je een extra verrassing.”

De vertoning vindt telkens plaats om 21.30 uur op de parking van Atlas Copco in de Ingberthoeveweg. Tickets kosten 10 euro per vertoning, inclusief twee drankjes en twee zakjes popcorn, en zijn vanaf nu te koop via de webshop, cultuur@aartselaar.be of tel. 03 877 28 75.