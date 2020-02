Aartselaarse carnavalsstoet in het gedrang door storm Ellen? “We volgen weerberichten met bang hart” Ben Conaerts

20 februari 2020

12u50 0 Aartselaar Op zondag 23 februari organiseert de Aartselaarse Snorrenclub zijn jaarlijkse carnavalsstoet. Maar door de dreigende weersvoorspellingen zit de schrik er bij de Snorren goed in. Als storm Ellen net zo hevig blijkt als haar voorgangers Ciara en Dennis, zou het evenement weleens afgeblazen kunnen worden. “We kunnen alleen maar bang afwachten. Het is aan de gemeente om de knoop door te hakken.”

De jaarlijkse carnavalsstoet zorgt ieder jaar voor een kleurrijk feest in de straten van Aartselaar. Maar meer dan met andere edities staan de zenuwen van de organiserende Snorrenclub momenteel strak gespannen. De mogelijkheid dat storm Ellen roet in het eten komt gooien, hangt als een donkere schaduw boven de stoet. Een organisatie waar meer dan een half jaar voorbereiding is ingekropen, zou zomaar op helling komen te staan.

Overmacht

“We houden met een bang hart de weerberichten in het oog”, zegt Luc Ceulemans van de Snorrenclub. “Als het zondag gaat stormen zoals het de voorbije weekends gedaan heeft, zitten we met een probleem. Wij staan alvast in nauw overleg met de gemeente en met de intergemeentelijke rampenambtenaar. Het zijn zij die uiteindelijk de knoop moeten doorhakken. Als wij de stoet zelf afblazen, moeten we alle groepen vergoeden. Als de beslissing van de gemeente komt, zitten we met een geval van overmacht en moeten we dat niet doen.”

Het goede nieuws is dat de carnavalsverenigingen die zondag in Aartselaar worden verwacht, het voorlopig zelf nog allemaal zien zitten. “We hebben tot nog toe van geen enkele carnavalsvereniging het bericht gekregen dat ze niet gaat komen. Eén groep heeft ons wel laten weten dat ze zal afzeggen als de wind zo blijft. Dat begrijpen we wel, sommige praalwagens zijn vier meter hoog. We hopen alleen dat de groepen die zouden afzeggen, het op tijd laten weten. Dan weten we dat we zondag niet op hen moeten wachten.”

256 optochten

Als alles volgens plan verloopt, staan er zondag 23 carnavalsgroepen en zeven reclamewagens aan het vertrek, goed voor zo’n 400 deelnemers. Onder meer Karnamor uit Mortsel, De Messevichters uit Tremelo en Los Vanheckos uit Sint-Niklaas hebben hun aanwezigheid toegezegd. Uit Aartselaar zelf tekenen vier groepen present: De Stannewieken, ’t Gevolg, harmonieorkest De Xaverianen en Open Vld Aartselaar. Verder is er een hoofdrol weggelegd voor Prinses Carine I en hofnar Dries, die de stoet zal opleuken.

“We zijn als organisatie heel tevreden dat we al deze groepen hebben kunnen strikken”, vervolgt Luc. “Van onze vaste habitués zijn er elf die dit jaar helaas niet komen. Ofwel omdat ze zijn gestopt, ofwel omdat ze naar een andere stoet gaan. Keuze is er alleszins genoeg, want zondag zijn er in Vlaanderen en de aangrenzende Nederlandse provincies in totaal 256 carnavalsoptochten. Dus dat we nog aan 23 groepen zijn geraakt, is een hele prestatie.”

Kroegentocht

De carnavalsstoet vertrekt zondag om 13.30 uur – een uurtje vroeger dan anders – ter hoogte van café Belle Vue in de Reetsesteenweg. De stoet vormt de apotheose van een heus carnavalsweekend, dat al van start gaat op vrijdag 21 februari. Dan wordt om 19.11 uur in de raadszaal van het gemeentehuis de nieuwe prinses ingehuldigd en volgt daarna een kroegentocht in het centrum van Aartselaar. Op zaterdag 22 februari is er een kroegentocht buiten het centrum met vertrek om 14.11 uur aan café Derby en zaterdagavond organiseren De Stannewieken hun ‘Leute avond’ vanaf 19 uur in ’t Wolffaertshof. Daar komen onder meer The Queen B’s en de Aartselaarse Strangers optreden.