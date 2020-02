Aartselaarse academie stevent af op breuk met Stedelijk Onderwijs: “Men ziet ons niet graag meer” Ben Conaerts

15u29 0 Aartselaar Het gemeentebestuur van Aartselaar wil tegen volgend schooljaar zijn muziekacademie, momenteel nog een filiaal dat vanuit Wilrijk wordt aangestuurd, overhevelen naar de academie van Hemiksem, Schelle en Niel. “We zijn altijd een loyale partner geweest, maar het is redelijk duidelijk dat het Stedelijk Onderwijs ons niet graag meer ziet”, zegt schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA). Op personeelsvlak moet er nog wel een en ander worden uitgewerkt.

Er bestaat al jaren een samenwerking tussen Aartselaar en het Stedelijk Onderwijs (SO) voor wat het deeltijds kunstonderwijs betreft. Concreet betekent dat dat het filiaal van Aartselaar samen met dat van Edegem vanuit Wilrijk wordt aangestuurd. Maar er zit al enkele maanden een haar in de boter tussen het SO en het Aartselaarse gemeentebestuur. Als het van die laatste afhangt, wordt het filiaal van Aartselaar tegen 1 september 2020 overgeheveld naar de academie van Hemiksem, Schelle en Niel (AHSN).

Autonome academie

“We zijn altijd een heel loyale partner geweest van het SO, maar het is redelijk duidelijk dat het SO ons niet graag meer ziet”, zegt schepen van Onderwijs Mark Vanhecke (N-VA). “Op een overleg in maart vorig jaar kregen we opeens te horen dat het SO zijn convenant mogelijk zou aanpassen. De kosten voor onze gemeente zouden in dat scenario van 33.000 naar 52.000 euro per jaar gaan, een stijging van 60 procent. Een ander scenario dat ter sprake kwam - en waar men ons volgens mij naartoe wilde sturen - was dat van een autonome academie. Alleen moet je daarvoor minstens 200 leerlingen hebben en is dat voor een vergrijzende gemeente als de onze moeilijk haalbaar.”

Intentieverklaring

Een samenwerking met de academie van Hemiksem, Schelle en Niel blijkt volgens Vanhecke uiteindelijk een geschikt alternatief. De voorbije gemeenteraad werd daartoe alvast een intentieverklaring goedgekeurd. Bedoeling is dat het urenpakket zal worden overgeheveld, zodat de AHSN de studiecontinuïteit van de huidige leerlingen kan garanderen en de overgang voor hen zo vlot mogelijk kan verlopen. Het lesaanbod en de leslocatie zouden behouden blijven. De werkingskost voor de gemeente zou iets hoger liggen dan nu, maar nog steeds lager liggen dan wat het SO zou kosten.

Propere scheiding

De voornaamste moeilijkheid voor de overheveling situeert zich op personeelsvlak. “Wij dachten dat het personeel gewoon bij het SO tewerkgesteld kon blijven, maar het SO dwingt ons om die mensen mee over te nemen”, zegt Vanhecke. “Dat is natuurlijk moeilijk voor de AHSN, want dat zou kunnen betekenen dat daar eigen personeel aan de kant geschoven moet worden voor iemand van het SO die overgestapt is en die meer anciënniteit heeft. Er is dus voorlopig niets definitief, maar ik hoop dat het tot een propere scheiding kan komen. Het zou jammer zijn dat het personeel van het SO en de AHSN als speelbal zou worden gebruikt.”