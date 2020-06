Aartselaars zwembad blijft nog even dicht: “1 juli is niet haalbaar” Ben Conaerts

29 juni 2020

17u35 0 Aartselaar Het gemeentelijk zwembad van Aartselaar zal op woensdag 1 juli nog niet kunnen opengaan, hoewel de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen heeft gezet.

Openbare zwembaden mogen vanaf 1 juli weer de deuren openen. Maar wie wil gaan zwemmen in Aartselaar, zal nog even geduld moeten uitoefenen. “Ook wij staan te popelen om het zwembad weer te openen”, zegt schepen van Sport Bart Lambrecht (N-VA). “Onze sportdienst heeft alles in gereedheid gebracht om tegen 1 juli te openen. Maar vorige vrijdag waren we nog steeds niet in het bezit van de nodige richtlijnen en protocol rond de exploitatie. Een opening op 1 juli is dan ook niet haalbaar. Afhankelijk van het protocol willen wij in een volledig veilige omgeving het zwembad openen. Van zodra het voor de sportdienst duidelijk is op welke manier we iedereen welkom kunnen heten, zullen we dit via alle kanalen communiceren.”