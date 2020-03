Aartselaars koppel trekt de baan op met pizzafoodtruck: “Opleiding tot pizzabakker gevolgd in Firenze” Ben Conaerts

02 maart 2020

13u03 0 Aartselaar Wees niet verbaasd als je binnenkort op verschillende plaatsen in de regio de opvallend gele foodtruck van Pizza Florentino ziet opduiken. Zaakvoerders Thomas Allard (45) en Ellen Roelandts (38) willen dagelijks met hun camionette de baan op om iedereen te laten proeven van hun echte Italiaanse pizza’s.

Overal waar je momenteel een kippenkraam ziet staan, zou je binnenkort ook weleens de gele camionette van Pizza Florentino kunnen terugvinden. De foodtruck is een initiatief van het Aartselaarse koppel Thomas Allard (45) en Ellen Roelandts (38), dat de regio wil laten kennismaken met hun echte Italiaanse pizza’s. “Ik liep twintig jaar geleden al rond met het idee om met een pizzafoodtruck te starten”, zegt Thomas. “Maar zo’n camionette bleek een te grote investering. Dus heb ik een stofzuiger en een dweil gekocht en ben ik mijn eigen schoonmaakbedrijf Cleanit gestart. Maar nu, na twintig jaar, wou ik alsnog werk maken van die oude droom.”

Pizza van de maand

Thomas zal niet meteen zelf achter de pizzaovens staan. Dat laat hij over aan zijn vrouw Ellen. “Zij is vorig jaar een opleiding tot pizzaiolo (pizzabakker, red.) gaan volgen in Firenze”, legt hij uit. “Zij weet dus perfect hoe je een echte Italiaanse pizza van A tot Z vers kan bereiden. De kwaliteit van onze pizza’s is van die aard dat we daarmee het verschil maken. Op dit moment hebben we een menukaart van ongeveer tien soorten die we vers maken en aanbieden. Bedoeling is om dat aantal later nog uit te breiden, bijvoorbeeld met een pizza van de maand. Maar we blijven ons wel beperken tot onze specialiteit, de pizza. Dus bij ons geen pastagerechten.”

Brooikensplein

De foodtruck van Pizza Florentino kan je sinds nu al wekelijks terugvinden op twee locaties, telkens van 18 tot 21 uur. Op maandag staat de camionette op de parking van café Belle Vue in de Reetsesteenweg in Aartselaar en op zondag kan je terecht op het Kerkplein in Lint. Vanaf 12 maart strijkt Pizza Florentino ook iedere donderdag neer op het Brooikensplein in Reet. “Over twee maand zou onze tweede foodtruck in roulatie moeten zijn”, blikt Thomas vooruit. “De bedoeling is om elke dag zeven dagen op zeven met beide foodtrucks de baan op te zijn. Op die manier kunnen we wekelijks veertien plaatsen in onze regio bedienen.”

Alle info over Pizza Florentino is te vinden op de website www.pizzaflorentino.be.