Aartselaars gemeentebestuur eist inzage in studie rond ISVAG-alternatieven Ben Conaerts

08 maart 2020

18u34 0 Aartselaar Aartselaar eist inzage in de VITO-studie over mogelijke alternatieven voor de nieuwe afvalverbrandingscentrale van ISVAG . Ondanks herhaaldelijk verzoek heeft de gemeente de studie nog steeds niet ontvangen. Ze heeft nu dan ook een beroep aangetekend bij de Beroepsinstantie.

Het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) heeft onderzocht of er betere alternatieven zijn voor de geplande nieuwe afvalverbrandingsoven van ISVAG. De stad heeft zelf al kennis genomen van het eindrapport en de voorbije dagen kwam er al informatie over de inhoud naar buiten, maar de gemeente Aartselaar heeft de studie ondanks herhaaldelijk verzoek nog niet ontvangen. Ze heeft daarom een beroep aangetekend bij de beroepsinstantie in Brussel. “We zouden graag met eigen ogen de inhoud kunnen bekijken, in plaats van het te moeten lezen en horen in de media”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Er is al wel een deel vrijgegeven, maar minder dan wat vrijgegeven moest worden.”

Openbaar onderzoek

Ook de Aartselaarse MINA-raad hoopt dat de conclusies van de studie zo snel mogelijk kan worden vrijgegeven. “We hebben alleen maar inzage gekregen in wat we al wisten, namelijk wie de alternatieven voor ISVAG heeft ingediend, met een erg beknopte opsomming van hun plus- en minpunten. Zonder echter de cruciale informatie hoe deze alternatieven zich onderling verhouden of hoe zij zich verhouden ten opzichte van de ISVAG-referentie. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 13 maart en de adviestermijn van de gemeente Aartselaar tot en met 26 maart. De opgevraagde documenten zijn cruciaal voor een correcte beoordeling van de omgevingsvergunningsaanvraag.”

Meer over ISVAG

Aartselaar

politiek