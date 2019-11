Aartselaars bestuur denkt aan nieuw intergemeentelijk containerpark in Edegem Ben Conaerts

21 november 2019

16u25 0 Aartselaar Moet de Aartselarenaar op termijn weer de gemeentegrenzen oversteken om zijn afval weg te brengen? Volgens oppositiepartij Open Vld worden er plannen gesmeed voor een intergemeentelijke containerpark op de vroegere IHK-site in Edegem. “Het is een interessante piste”, vindt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Maar er zijn nog geen formele gesprekken geweest.”

Oppositiepaartij Open Vld heeft naar eigen zeggen “uit verschillende bronnen” te horen gekregen dat het Aartselaarse containerpark vervangen zou worden door een intergemeentelijk containerpark in Edegem. Dat zou er komen op de vroegere IHK-site in de Doornstraat, naast de Afspanning De Jachthoorn. “Met de besparingen die de gemeente Edegem moet doorvoeren, zou het logisch zijn als men voor haar containerpark zou wil overstappen naar een intergemeentelijk verhaal”, zegt Glenn Anné (Open Vld). “Maar ik betwijfel sterk dat onze inwoners staan te springen om opnieuw de gemeentegrenzen over te steken voor hun containerpark.”

Watergevoelig gebied

Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) ontkent niet dat een verhuis naar de vroegere IHK-site in Edegem een van de mogelijke toekomstscenario’s is. “Ons containerpark in de Dijkstraat bevindt zich in watergevoelig gebied en moet op lange termijn sowieso verhuizen. We zijn heel blij dat onze milieuvergunning voor het park verlengd is geweest tot 2029, dus we kunnen nog wel enkele jaren verder. Maar het was wel onder de voorwaarde dat we intussen op zoek gaan naar een ander terrein. Als Edegem zou afstappen van haar gemeentelijk containerpark en haar containerpark zou verhuizen naar de IHK-site onder de vleugels van Igean, dan is dat voor ons zeker een interessante optie.”

“Slechts informele gesprekken”

“De IHK-site is heel ruim en ligt maar net buiten onze gemeentegrenzen”, vervolgt De Wit. “Toen we in het verleden van de site gebruik maakten, heb ik van onze inwoners veel positieve reacties gehoord. Binnen de eigen gemeentegrenzen zijn het aantal geschikte terreinen heel dun bezaaid. Voor het personeel van het containerpark zou er niets veranderen, voor de burger zou de factuur misschien wat lager liggen. Maar meer dan wat informele gesprekken met het Edegemse gemeentebestuur zijn er vooralsnog niet gevoerd. Het is een interessante piste, maar nog wel een die verder onderzocht moet worden en waarover formeel vergaderd moet worden.”