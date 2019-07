Aartselaar voert controle op foutparkeerders op: “Maar externe firma inschakelen is niet wettelijk” Ben Conaerts

05 juli 2019

16u54 0 Aartselaar Oppositiepartij NAP wil het hoge aantal foutparkeerders in het centrum terugdringen. “Dankzij onze gemeenschapswacht zijn de controles de afgelopen zes maanden al opgedreven ”, reageert schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA).

Het centrum van Aartselaar kent een hoge parkeerdruk, terwijl er slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen zijn. Sommige chauffeurs nemen het dan ook niet te nauw met de regels en parkeren op plaatsen waar dat niet mag. “Het gaat onder meer om de strook in de Leon Gilliotlaan, de Guido Gezellestraat en de Vrijheidsstraat”, zegt oppositieraadslid Kris Wils (NAP). “Parkeren is er niet toegelaten om meer veiligheid en zichtbaarheid af te dwingen of om het in- en uitrijden van wagens toe te laten. Als het verbod genegeerd wordt, levert dat dus gevaarlijke situaties op. We stellen voor om het aantal controles te verhogen en hiervoor een externe firma in te schakelen. Net zoals dat gebeurt voor de controle op de blauwe zone.”

GAS-boete

“Zo’n externe firma is wettelijk enkel bevoegd om controle uit te oefenen op parkeertickets of de controle van de parkeerschijf”, reageert schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA). “Bij het minste dat een wagen dus geparkeerd staat op het voetpad, op een zebrapad, bij gele strepen of andere overtredingen, is de firma dus steeds onbevoegd. Maar onze lokale politie schrijft al heel wat boetes uit voor fout parkeergedrag, het meest van al in de strook in de Leon Gilliotlaan. Bovendien is sinds ongeveer een half jaar, naast de politie, ook onze gemeenschapswacht bevoegd om parkeerovertredingen te beboeten door middel van een GAS-boete. Sindsdien zijn de controles nog opgedreven.”