Aartselaar start met seniorenmeldpunt om hulpbehoevenden te ondersteunen Ben Conaerts

24 maart 2020

12u59 0 Aartselaar De gemeente Aartselaar is gestart met een seniorenmeldpunt. Daar kunnen senioren terecht wanneer ze in coronatijden hulp nodig hebben om bijvoorbeeld boodschappen te doen.

Alle 75-plussers in Aartselaar, zo’n 1.130 in totaal, hebben elk een brief ontvangen die het nieuwe seniorenmeldpunt in de kijker zet. Senioren kunnen er terecht wanneer ze de komende dagen of weken hulp nodig hebben om boodschappen te doen, wanneer ze een maaltijd aan huis willen laten bezorgen of wanneer ze bepaalde vragen hebben. Aanvragen om boodschappen te doen, kunnen op maandag en woensdag tussen 9 en 12 uur. Het seniorenmeldpunt is te bereiken op tel. 03 870 58 70, bij het Sociaal Huis van Aartselaar.

“Aartselaar is nu eenmaal een vergrijzende gemeente, onze senioren en hulpbehoevenden krijgen dus extra aandacht”, zegt schepen van Senioren en Gezondheid Hilde Heyman (N-VA). “Met deze maatregel hopen we elke senior in Aartselaar te bereiken en te ondersteunen, maar ook andere hulpbehoevenden mogen zeker gebruik maken van dit telefoonnummer, zodat niemand in de kou blijft staan. Zeker in deze moeilijke tijden is het belangrijk dat we elkaar verder helpen en solidair zijn.”

Misbruiken

Voor het brengen van maaltijden aan huis of hulp bij de boodschappen, zet de gemeente Aartselaar ook eigen personeel in. “Bepaalde sectoren hebben momenteel niet veel werk meer, onder meer door het sportcentrum en zwembad dat gesloten is. Het personeel dat daar normaal gezien werkt, wordt nu mee ingezet om deze dienstverlening te verzorgen”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

“Daarnaast werken we ook met vrijwilligers. We doen een oproep aan iedereen die als vrijwilliger wil meehelpen of vandaag al voor hulpbehoevende mensen in de bres springt, om dat te laten weten aan het Sociaal Huis. De gemeente zorgt namelijk voor een verzekering voor al die vrijwilligers. Bovendien heb je de garantie dat het via het Sociaal Huis om betrouwbare vrijwilligers gaat. We zien op sociale media steeds meer mensen die zich aandienen om ouderen te helpen, maar helaas doet niet iedereen dat met de beste bedoelingen. Om te vermijden dat er in Aartselaar misbruiken ontstaan, willen we dus het vrijwilligerswerk via het Sociaal Huis laten verlopen”, aldus de burgemeester.