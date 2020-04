Aartselaar start met online buurtplatform Hoplr Ben Conaerts

15 april 2020

Ook in Aartselaar kunnen inwoners voortaan gebruik maken van het online buurtfplatform Hoplr. Nu fysiek contact met de buren moeilijk is door de coronamaatregelen, komt het platform voor sommigen als geroepen.



Hoplr is een online, besloten netwerk waarop buren berichten kunnen plaatsen en lezen die te maken hebben met het leven in hun buurt. Zo kunnen ze mekaar beter kennen, ze spullen lenen van mekaar, hulp vragen voor een klusje en op de hoogte blijven van meldingen en buurtactiviteiten. Het platform bestaat uit een overzicht met berichten, een chatfunctie, een kalender met buurtactiviteiten en een lijst van al geregistreerde buren.

“We gingen dit jaar sowieso in dit project stappen”, zegt schepen voor Inspraak en Participatie Mark Vanhecke (N-VA). “Maar door de huidige coronacrisis kwam alles in een stroomversnelling. Dit is namelijk een ideaal instrument om er mee voor te zorgen dat buren in deze moeilijke periode toch contact met mekaar kunnen blijven houden. Ook geïsoleerde buren krijgen een stem en leren hun buren via Holpr wat beter kennen. Inwoners die hulp nodig hebben, vinden dan weer ongetwijfeld een bereidwillige buur om hen uit de nood te helpen.”

Ook het gemeentebestuur zelf zal in de toekomst berichten kunnen plaatsen, maar heeft verder geen inkijk in de buurten. Die berichten kunnen gaan over onder meer wegenwerken, overlast, evenementen en bevragingen. Inwoners kunnen omgekeerd ook berichten delen met het bestuur, maar alleen als ze dat zelf aangeven.

Alle Aartselaarse gezinnen ontvangen eerstdaags een brief van Hoplr met een unieke code die toegang geeft tot het buurtnetwerk. Inloggen kan op de website www.hoplr.com of via de app Hoplr. De app en website zijn gratis en reclamevrij. Wie vragen heeft, kan mailen naar support@hoplr.com.