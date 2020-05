Aartselaar start met ondernemersraad Ben Conaerts

06 mei 2020

17u34 0 Aartselaar De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van een Aartselaarse ondernemersraad.

“In 2015 hadden we al een poging ondernomen om een adviesraad Lokale Economie op te richten”, zegt schepen van Lokale Economie Mark Vanhecke (N-VA). “Maar dat idee is toen een stille dood gestorven. Met onze handelsvereniging ATA, VOKA, Unizo en Handel- en Industrie Wilrijk-Aartselaar zijn er al verschillende verenigingen waarin onze handelaars worden vertegenwoordigd. Maar op vraag van de handelaars en naar aanleiding van de werken aan de A12 zijn we opnieuw op het idee gekomen om de krachten te bundelen. Daarom gaan we van start met een Ondernemersraad Aartselaar, kortweg ORA. We kiezen er wel bewust voor om deze raad informeel te houden, gezien dat voor de meesten makkelijker werkt.”

De raad zal maximaal twaalf leden tellen: twee leden per handelsvereniging, twee onafhankelijke ondernemers en twee vrije beroepers. Ook de ambtenaar Lokale Economie en de schepen zelf zullen de vergaderingen steeds bijwonen.