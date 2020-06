Aartselaar pakt in augustus uit met drive-in cinema: “We laten zomer niet kleurloos voorbijgaan” Ben Conaerts

12 juni 2020

17u13 2 Aartselaar Nadat een heel aantal zomeractiviteiten door de coronacrisis moesten worden geannuleerd, pakt het gemeentebestuur van Aartselaar nu uit met een alternatief. In het weekend van zaterdag 22 augustus en zondag 23 augustus wordt op de parking van Atlas Copco een authentieke drive-in cinema ingericht.

Vanuit je auto gezellig een filmpje meepikken op groot scherm, bij het licht van de ondergaande zon? Dat kan op zaterdag 22 en zondag 23 augustus in Aartselaar. Het gemeentebestuur organiseert dan een eenmalige drive-in cinema. “Daarmee bieden we een coronaveilig alternatief voor de talrijke gemeentelijke activiteiten die moesten worden geannuleerd”, zegt schepen van Evenementen Eddy Vermoesen (N-VA). “Op die manier zal de zomer in onze gemeente toch niet kleurloos voorbijgaan.”

Mobiel scherm

Voor de uitwerking wordt samengewerkt met het bedrijf Atlas Copco, dat zijn parking in de Ingberthoeve in Aartselaar ter beschikking stelt. “Daar kunnen veel wagens staan, een ideale locatie dus voor onze drive-in cinema”, aldus de schepen. “Atlas Copco was meteen enthousiast en verleent graag haar medewerking. We zetten dat weekend een mobiel scherm op hun parking waarop we projecteren. Zowel op zaterdag als zondag zal er dan rond 21.30 uur een film worden vertoond. Het moet namelijk al donker zijn voor het beste effect. Het geluid ontvang je via je autoradio.”

Bediening op rolschaatsen

De Aartselaarse cultuurdienst zal er alles aan doen om tijdens de vertoningen de sfeer van de oude Amerikaanse drive-in cinema’s terug naar boven te halen. “We denken dan bijvoorbeeld aan bediening op rolschaatsen en de verkoop van popcorn en ijspralines”, zegt cultuurcoördinator Nele Jacobs. “Wie met de auto naar de cinema komt, heeft ook een streepje voor. Elke bezoekers met een wagen ouder dan 30 jaar ontvangt voor al zijn passagiers een gratis consumptie.”

Meer informatie over het filmprogramma en de reserveringsmogelijkheden volgt later.