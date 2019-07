Aartselaar klinkt op Vlaamse feestdag Ben Conaerts

09 juli 2019

De gemeente viert de Vlaamse feestdag op donderdag 11 juli met een samenzijn in het CC ’t Aambeeld. Geïnteresseerden zijn welkom in het cultuurcentrum van 16 tot 18 uur voor een drankje. De cultuurdienst voorziet een rustig streepje muziek en burgemeester Sophie De Wit (N-VA) houdt een toespraak. De toegang is gratis.