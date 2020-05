Aartselaar gelast gemeentelijke zomerevenementen af: “We kunnen ‘social distancing’ niet garanderen” Ben Conaerts

05 mei 2020

18u49 0 Aartselaar Het gemeentebestuur van Aartselaar heeft beslist om deze zomer geen gemeentelijke evenementen te organiseren door de coronacrisis. Dat betekent dat onder meer het openluchtbal, de jaarmarkt en Cleydael Goes Classic niet doorgaan.

“Dit zijn quasi allemaal evenementen waar duizend man of meer naartoe komen en het meestal over de koppen lopen is. Het is als gemeente onmogelijk om de ‘social distancing’ tijdens die evenementen te garanderen. Voor de gemeente is de gezondheid van onze inwoners nu de allerbelangrijkste prioriteit”, zegt schepen van Evenementen Eddy Vermoesen (N-VA).

Het gemeentebestuur ging normaal gezien eerst de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad voor kleinere evenementen afwachten, maar die zullen pas eind mei worden toegelicht. “Voor ons als gemeente is dat veel te laat”, aldus Vermoesen. “De voorbereiding van de zomerevenementen start steeds rond deze periode. Daarom dat we in overleg met onze administratie nu al deze verschrikkelijk moeilijke beslissing hebben genomen.”

Alternatief zomerevenement

Concreet zullen er in 2020 geen openluchtbal, 11 juliviering, Cleydael Goes Classic, kunstenaarsmarkt, openluchtfilm, openluchtmis en jaarmarkt doorgaan. Er wordt wel nog een opening gelaten voor de kleine kermis eind juni en de grote kermis en het vuurwerk eind augustus. Intussen denkt de evenementen- en cultuurdienst ook aan een alternatief zomerevenement. “Het wordt iets waarbij de ‘social distancing’ wél lukt en waar we veel inwoners een leuke avond mee kunnen aanbieden. Maar wat dat is, houden we nog even als verrassing”, knipoogt de schepen.

De beslissing van het gemeentebestuur gaat voor alle duidelijkheid enkel over de evenementen in Aartselaar die door de gemeente zelf worden georganiseerd. Bij evenementen die door anderen worden georganiseerd, ligt de beslissing in handen van die organisatie. Eerder werd al bekend dat de wielerkoers GP Beerens en de wielerkoers van ’t Heiken worden afgeblazen. Over de ATA-braderij eind juni en het Ladies’ and Gentlemen’s tornooi van tennisclub SVAT in augustus is door de organisaties nog geen definitieve beslissing genomen.