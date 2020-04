Aartselaar en Rupelgemeenten bundelen de krachten en kopen samen 21.000 mondmaskers Ben Conaerts

03 april 2020

16u04 0 Aartselaar Aartselaar en de Rupelgemeenten bundelen in deze crisistijden de krachten. De gemeenten hebben samen 21.000 chirurgische mondmaskers besteld via een groepsaankoop. Ook rond de triagepost van het AZ Rivierenland in Reet wordt samengewerkt.

In tijden van de coronacrisis zoeken de Rupelgemeenten en Aartselaar steun bij elkaar. Samen hebben ze via een groepsaankoop 21.000 chirurgische mondmaskers aangekocht. Daarnaast werden ook nog 300 FFP2-maskers besteld voor de artsen in deze zes gemeenten. Die maskers worden eerstdaags verwacht. “We proberen als lokaal bestuur vooruitziend te zijn en goed samen te werken met onze buurgemeenten in deze crisistijden”, zegt burgemeester van Aartselaar Sophie De Wit (N-VA).

Eerder, toen de coronamaatregelen pas werden ingevoerd, bestelde Aartselaar al op eigen initiatief 10.000 mondmaskers. Dat gebeurde op een moment dat dat de federale regering haar bestelling van 5 miljoen mondmaskers niet door zag gaan wegens fraude in de aanbesteding. “Ik heb zelf een betrouwbare leverancier gecontacteerd, die intussen ook levert aan de federale overheid. De 10.000 mondmaskers die we besteld hebben, zijn intussen al aangekomen en worden gebruikt door de zorg, onze artsen en politiediensten”, aldus De Wit.

De intergemeentelijke samenwerking rond corona blijft niet beperkt tot de aankoop van mondmaskers. Er wordt ook samengewerkt rond de triagepost aan het AZ Rivierenland in Reet. Daar zijn drie containers geplaatst waar potentiële coronapatiënten worden gescreend. Hier neemt de gemeente Rumst onder leiding van burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA) de leiding. Rumst prefinanciert de triage en regelt de beurtrollen. Aartselaar en de andere gemeenten zorgen voor onthaalpersoneel, parkingtoezicht en de kuis.