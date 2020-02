Aannemer moet verkeersplateau in Kleistraat aanpassen: “1 centimeter hoger dan toegelaten” Ben Conaerts

19 februari 2020

14u26 0 Aartselaar Een van de verkeersdrempels in de heraangelegde Kleistraat blijkt 1 centimeter hoger dan wettelijk is toegelaten. De drempel meet 16 centimeter, terwijl de wettelijke limiet op 15 centimeter ligt. “De aannemer gaat dit moeten aanpassen”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA).

Oppositiepartij Open Vld bracht de voorbije gemeenteraad de verkeersdrempels in de heraangelegde Kleistraat en Oever ter sprake. “Onze fractie heeft veel klachten ontvangen over deze ingrepen, zeker voor de drempel ter hoogte van de inrit naar de lokale groente- en fruithandelaar”, zegt Glenn Anné (Open Vld). “Veel auto’s rijden er met hun bumper tegen het asfalt. Nu blijkt na nameting dat de hoogte van dit verkeersplateau 16 centimeter is, wat in strijd is met de wetgeving. Daar wordt zelfs maar een hoogte van 10 à 12 centimeter aanbevolen.”

Schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA) erkent dat er een fout is gebeurd. “Voor snelheidsplateaus wordt een hoogte van 10 à 12 centimeter aanbevolen, maar de hoogte mag ook gelijk zijn aan de hoogte van de trottoirrand, zij het wel met een maximum van 15 centimeter en een minimum van 8 centimeter. In dit geval is naar de hoogte van de trottoirrand gewerkt, zodat fietsers en voetgangers op een goede manier de trage weg van de Adriaan Sanderslei kunnen oversteken. Maar de drempel blijkt dus effectief 1 centimeter te hoog volgens de normen en de aannemer zal dit moeten aanpassen. We gaan als gemeente alleen iets opleveren wat conform de wetgeving is uitgevoerd.”