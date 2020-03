50-plussers kunnen zich al inschrijven voor Sporteldag Ben Conaerts

04 maart 2020

18u12 0 Aartselaar Sportieve 50-plussers kunnen zich nu al inschrijven voor de jaarlijkse Sporteldag van de gemeentelijke sportdienst. Die vindt plaats op dinsdag 28 april in en rond de gemeentelijke sporthal van Aartselaar.

Met de Sporteldag laat de sportdienst 50-plussers proeven van een uitgebreid aanbod aan verschillende sporten. Wie deelneemt, heeft keuze uit onder meer zumba, drums alive, katapultschieten, badminton, tafeltennis, wandelen, petanque, yoga, fietsen en golf. Daarnaast wordt er een infosessie ‘gezond ouder worden, goed eten’ ingericht.

De Sporteldag vindt plaats van 9.15 tot 17 uur in en rond de gemeentelijke sporthal. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot dinsdag 31 maart inschrijven via de website of via de folder die ze vinden op de verschillende gemeentelijke locaties. Je betaalt 8 euro voor een hele dag en 5 euro voor een halve dag.