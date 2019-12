34 uur koekjes bakken op één weekend: Rebecca (35) zamelt 1.630 euro in voor vzw Berrefonds Ben Conaerts

24 december 2019

14u17 0 Aartselaar De Music for Life-actie ‘Bakken voor het Berrefonds’ van Rebecca Verschueren heeft 1.630 euro opgeleverd. Dat bedrag gaat integraal naar het Berrefonds, een vzw die steun biedt aan ouders die hun kindje verloren tijdens de zwangerschap, kort daarna of voor de leeftijd van 10 jaar.

Om het bedrag in te zamelen, heeft Rebecca zelfgebakken chocoladekoekjes verkocht. De vraag was zodanig groot dat ze daarvoor op één weekend tijd 34 uren in haar keuken heeft doorgebracht. Dat resulteerde in zo’n 1.000 overheerlijke koekjes waarin 10 kilo ‘chocolate chips’ verwerkt zaten. Met een opbrengst van 1.630 euro kan ze met een heel voldaan gevoel terugblikken.

Het is al het vijfde jaar op rij dat Rebecca naar aanleiding van Music for Life in actie schiet voor het Berrefonds. Het is dan ook een vzw die Rebecca nauw aan het hart ligt. Niet alleen professioneel – ze werkt op de afdeling neonatale intensieve zorgen van het UZA, waar de vzw is gestart – maar jammer genoeg ook privé. In 2013 werd haar derde kindje, Mats, levenloos geboren na zeventien weken zwangerschap. Achteraf is het Berrefonds een enorme steun geweest en heeft de vzw een belangrijke rol gespeeld bij de verwerking van het verdriet.