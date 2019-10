‘Warmste benefiet’ pakt uit met barbecue en optredens ten voordele van Demiclowns Ben Conaerts

16 oktober 2019

14u45 0 Aartselaar Op zaterdag 19 oktober wordt CC ’t Aambeeld ingepalmd door ‘De warmste benefiet’. Op het programma: hapjes, drankjes, een barbecue en een heleboel live optredens, uiteraard allemaal ten voordele van het goede doel.

Bart Vermant organiseerde de afgelopen twee jaar al een evenement voor het goede doel onder de noemer ‘Gala van de zorg’. Voor de derde editie heeft het project een nieuwe naam gekregen, maar het concept blijft wel hetzelfde: een feestelijke benefietavond in het teken van ‘Music for Life’. “Met ‘De warmste benefiet’ zetten we opnieuw in op een kwaliteitsvolle avond met topamusement”, zegt Vermant. “We kunnen uitpakken met optredens van drie live bands: de Nielse rockband Second Solution, het vaderzoonduo Two Generations en de coverband Tojo Hero. Die laatste bestaat uit vijf dokters uit het AZ Rivierenland in Reet, waaronder Elisabet Haesevoets, die dit jaar ‘De Mol’ was. DJ JP zorgt tot in de late uurtjes voor de nodige ambiance. Naast het muzikale programma wordt er een cavabar voorzien met tapas en kan je deelnemen aan een barbecue.”

De opbrengst van ‘De warmste benefiet’ zal worden via Music for Life worden overgedragen aan de Demiclowns. Dat is een vzw die zich die onder meer animatie op maat biedt aan personen met dementie. “Ik ben zelf in mijn familie met dementie geconfronteerd geweest”, vertelt Bart Vermant. “Op de gesloten afdeling van het woonzorgcentrum was het al snel duidelijk dat er handen te kort zijn en dat naast de basiszorg er niet veel ruimte is voor een babbel of amusement. Toen we de Demiclowns leerden kennen, zagen we dat zij een stukje van die leemte invullen. Met het saldo van de vorige editie hebben zij animatie gebracht in WZC Den Beuk te Boom, Zonnetij te Aartselaar en De Vaeren in Rumst. Hopelijk kunnen we hen dat met de opbrengst van deze editie nog eens laten overdoen.”

Tickets zijn te koop voor 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Alle informatie is te vinden op de website www.dewarmstebenefiet.be.