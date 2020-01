‘t Wolffaertshof heropent als taverne mét nieuwe uitbaters Ben Conaerts

08 januari 2020

14u45 0 Aartselaar ‘t Wolffaertshof heeft na een sluitingsperiode van een kleine maand de deuren weer geopend. Niet alleen het interieur heeft een make-over gekregen, met Marc Kerssebeeck en Carine Claes staan er ook twee nieuwe uitbaters aan het roer.

“We hebben de zaak omgetoverd tot een gezellige taverne, waar mensen ook iets kunnen eten”, zeggen Marc en Carine. “Op de menukaart vind je allerlei snacks zoals pannenkoeken, broodjes en croques. Voor de grotere honger serveren we onder meer lasagne, spaghetti, steak, vol-au-vent en stoofvlees. Voor het weekend bereiden we ook een dagmenu.”

Voor de verenigingen die al jaren vertrouwen op de diensten en infrastructuur van ’t Wolffaertshof, verandert er niets. “Zij kunnen hun werking op exact dezelfde manier voortzetten”, vertelt Carine. “De vier zalen die dienst doen als vergader- en eventruimtes blijven bestaan, evenals de catering.”

Nog drie zaken onder hun hoede

Marc en Carine zijn niet aan hun proefstuk toe. Met Brasserie Dolfijntje, Sportcafé De Ark en Brasserie & Grill ’t Sportzicht heeft het koppel in Aartselaar al drie andere zaken onder zijn hoede. “Maar we slagen er goed in om dat allemaal te combineren. We kunnen daarvoor een beroep doen op studenten, flexi-jobbers en enkele vaste medewerkers.”

Taverne Wolffaertshof is open op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 11 tot 23 uur, op vrijdag van 8 tot 23 uur en op zondag van 9 tot 22 uur. Maandag is de sluitingsdag.