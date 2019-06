‘Mijnheer de schepen’ wordt even ‘Bomma Bart’: politicus verkleedt zich als oud vrouwtje voor vrijgezellenfeest Ben Conaerts

14 juni 2019

16u59 0 Aartselaar Verkleed als een oud vrouwtje over de wekelijkse markt lopen: schepen Bart Lambrecht (N-VA) kan het sinds deze middag van zijn bucketlist schrappen. Voor de start van zijn vrijgezellenweekend werd de anders zo ernstige politicus uit Aartselaar door zijn vrienden even omgedoopt tot ‘Bomma Bart’.

Schepen Bart Lambrecht stapt op 23 augustus in het huwelijksbootje met zijn verloofde Isabelle Vrancken. En hoe kan hij beter afscheid nemen van zijn ongehuwde status dan met een onvergetelijk vrijgezellenweekend? Het feestje ging deze middag al van start op de wekelijkse markt in Aartselaar, waar de schepen nietsvermoedend bloemen en wafels wilde komen kopen. Alleen hadden zijn vrienden Willem en Geoffrey dus heel andere plannen met hem.

“In onze studententijd hebben Bart en ik eens meegedaan aan een vrouwencantus”, vertelt Willem. “Alle mannen hadden zich verkleed als een knappe vrouw, maar Bart daagde tot jolijt van velen als enige op als oud vrouwtje. Die ervaring wilden we hem graag nog eens laten overdoen. Omdat we vanavond een quiz houden en nog geen prijzentafel hebben, mag hij ook nog langs een aantal marktkramers om een prijs gaan bedelen. Een oud vrouwtje kan je niks weigeren, toch?”

Lambrecht ging mee in het verhaal, zij het met lichte tegenzin. “Ik had maar één wens voor mijn vrijgezellenweekend en dat was dat ik niet uit mijn comfortzone zou worden gehaald. Daar zijn ze bij dezen dus al direct in geslaagd”, lacht de schepen.

Het gezelschap had onderweg natuurlijk heel wat bekijks. “Je hebt er nog nooit zo goed uitgezien”, plaagde een opmerkzame passant. Ook de marktkramers leken de verkleedpartij wel leuk te vinden en waren dan ook in een heel vrijgevige bui. Bij het wafelkraam scoorde ‘Bomma Bart’ drie wafels, bij het slagerskraam kreeg zij een aantal pensen en worsten mee en de bloemenverkoper schonk met plezier één bloempje weg.