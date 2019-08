‘Grote kermis’ strijkt neer in centrum Ben Conaerts

21 augustus 2019

13u21 0

Op zaterdag 24 augustus strijkt de ‘grote kermis’ weer neer in het centrum van Aartselaar. Groot en klein kan op en rond het Laar terecht om onder meer eendjes te vangen, smoutebollen te eten of spelletjes te spelen in het lunapark.

De ‘grote kermis’ blijft staan tot en met zondag 1 september. Op die slotdag houdt de kermis een familiedag met kortingen en een bezoek van een clown om 15 uur.