“Afstand brengt ons dichter bij elkaar”: spreuken brengen geestelijke gezondheid onder de aandacht Ben Conaerts

08 oktober 2020

16u58 0 Aartselaar In het Aartselaarse straatbeeld duiken sinds kort allerlei spreuken op ramen van openbare gebouwen en etalages van handelaars op. Met die actie wil het gemeentebestuur het belang van geestelijke gezondheid in de kijker zetten. “Zeker nu corona ons dagelijks leven door elkaar schudt, is het belangrijk hier de nodige aandacht aan te schenken”, meent schepen van Welzijn Hilde Heyman (N-VA).

Sinds enkele dagen zijn er leuke woordspelingen en deugddoende boodschappen terug te vinden in het Aarselaarse straatbeeld. Ze maken deel uit van een campagne die het belang van mentale gezondheid onderstreept en het taboe dat nog steeds rust op psychische problemen wil doorbreken. De spreuken zijn afgestemd op het type locatie. Zo valt op de vitrine van de bloemenwinkel te lezen ‘Bloemen van geluk moet je zelf planten’. Bij de fietsenwinkel prijkt dan weer ‘Afstand brengt ons dichter bij elkaar’ op de etalage. Onder meer kalligrafievereniging Die Scoone Letter en de medewerkers van de technische dienst hebben mee gezorgd voor de creatieve uitwerking.

“De komst van het coronavirus gaat voor veel mensen gepaard met onzekerheid, angst en stress. De pandemie heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote impact op de geestelijke gezondheid van de bevolking. Om deze onzekere periode goed door te komen, is de veerkracht van mensen cruciaal”, zegt schepen van Welzijn Hilde Heyman (N-VA).

“Veerkracht is het vermogen om je aan te passen aan stress en tegenslag”, licht de schepen toe. “Het is logisch dat dit de ene dag wat beter gaat dan de andere. Gelukkig kan je veerkracht trainen om weerbaarder te worden voor tegenslagen. Durf te praten over wat er in je omgaat en krop niet alles op, zoek een manier om stoom af te laten en zoek steun bij anderen. Veerkracht houdt in dat je ook ongeluk in je leven toelaat, dat je leert omgaan met tegenslagen. Wees dus niet te streng voor jezelf. Je mag af en toe eens falen.”