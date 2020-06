Zwembad in Aarschot heropent maar gefaseerd en liefst op afspraak DDH

25 juni 2020

10u49 0 Aarschot Nu de veiligheidsraad het licht op groen zette voor de zwembaden kijken ze in het stedelijk zwembad van Aarschot al uit naar 1 juli, de dag waarop ze weer open mogen. Achter de schermen werd de voorbije weken hard gewerkt en alles is klaar om de zwemmers coronaproof te ontvangen. In een eerste fase wordt het aantal bezoekers beperkt.

Het zwembad opent weer volgens de gebruikelijke openingsuren en kan rekenen op een grote oppervlakte waardoor het handhaven van de social distancingregels net makkelijker is. “We zijn goed voorbereid om de verschillende doelgroepen op een veilige en comfortabele manier te ontvangen in ons zwembad maar toch kiezen we voor een gefaseerde heropening en daarom raden we iedereen aan om vooraf te reserveren”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).

In blokken en maximum 50 zwemmers per blok

In de beginfase wordt gewerkt in blokken van telkens 2 uur met een maximumcapaciteit van 50 zwemmers per blok. “Het competitiebad verdelen we in 8 banen volgens snelheid, met een beperkt aantal zwemmers per baan. Op die manier kunnen we eenrichtingszwemmen toepassen en vermijden we inhalen. Het instructiebad zal doorlopend geopend zijn zonder speelmateriaal en glijbanen”, gaat eerste schepen en voorzitter van het directiecomité van AGB Aarschot Bert Van der Auwera (open Vld) verder.

Het zwembad is trouwens verdeeld in 2 gekleurde zones. De groene zone is voor zij die aankomen, de rode voor diegenen die weg gaan. “We raden onze klanten ook aan om hun zwemkledij thuis aan te doen en contactloos te betalen. Zwemmers die zich ziek voelen, vragen we om thuis te blijven”, besluit de schepen.

Zwemclubs tenslotte die nu al willen heropstarten, de meesten doen dat pas inseptember, moeten zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen en zijn verplicht om een coronaverantwoordelijke aan te stellen.