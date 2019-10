Zuster Rosa, rechterhand van pastoor Poels, overleden “Ze wou geen honderd jaar worden” Geert Mertens

05 oktober 2019

Germaine Vanderlinden, beter gekend als zuster Rosa, is zaterdag overleden. Ze werd 99 jaar. Zuster Rosa was een monument in de wijk Poelske. Jarenlang was ze de rechterhand van de bekendste pastoor van Diest, de in 2015 overleden Jozef Poels.

Zuster Rosa begon haar carrière in 1950 als onderwijzeres voor de kleutertjes. In 1962 ontmoette zuster Rosa pastoor Poels voor de eerste keer. “Hij vroeg toen om eens naar zijn kerk te komen kijken en sindsdien ben ik blijven samenwerken met hem”, zei ze ooit tijdens een interview met deze krant.

De volgende halve eeuw stond ze hem bij. “Ze was echt zijn rechterhand”, zegt voormalig deken Felix Van Meerbergen die zuster Rosa goed gekend heeft. Ze zag hoe de ‘wijk van Poelske’ uitgroeide tot het begrip dat ze lange tijd was. In de jaren zestig was het de grootste parochie van Diest. Er waren talloze vrijwilligers actief. Onder meer de kerk werd door Poelske en zijn parochianen zelf gebouwd.

“Ik heb haar in de zomer, met haar verjaardag, nog bloemen gebracht”, zegt Van Meerbergen. “Ze wist me toen te vertellen dat ze geen honderd jaar wou worden. Daar heb ik moeten aan denken toen ik het nieuws van haar overlijden vernam.”