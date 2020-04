Zorgverleners mogen vanaf 1 juli parkeren

voor garages en inritten, als eigenaar toestemming geeft DDH

24 april 2020

13u25 2 Aarschot Zorgverleners mogen vanaf 1 juli parkeren voor garages en inritten wanneer de eigenaar daar toestemming voor geeft, met behulp van een parkeersticker. Dat besliste de gemeenteraad, die donderdagavond voor het eerst digitaal werd georganiseerd. CD&V had hierover in januari al geïnterpelleerd op de gemeenteraad.

“Dit reglement is een initiatief van de stad Aarschot, waarbij inwoners een plaats voor hun inrit of garage ter beschikking stellen aan zorgverstrekkers tijdens hun huisbezoek, gedurende maximum 30 minuten. Het reglement is van toepassing op het volledige grondgebied van de stad Aarschot en treedt in voege op 1 juli 2020”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Annick Geyskens (N-VA).

De stad hoopt er op die manier voor te zorgen dat zorgverleners geen tijd verliezen met het zoeken naar een parkeerplaats. De stad stelt vanaf 1 juli parkeerkaarten ter beschikking voor de zorgverleners. Op de kaart staat onder meer het gsmnummer van de zorgverstrekker, die ook zijn parkeerschijf zichtbaar in de auto moet leggen.

Gratis stickers

Inwoners kunnen vanaf 1 juli stickers afhalen waarmee ze kunnen aangeven dat zorgverleners voor hun inrit en/of garage mogen parkeren. De stickers worden gratis aangeboden door de stad Aarschot. “Het is de bedoeling dat de inwoners de sticker duidelijk zichtbaar aanbrengen op hun garagepoort of voor hun inrit”, vertelt schepen van Welzijn Nicole Van Emelen (Sp.a). “In het belang van de zorgverstrekkers hopen we dat de Aarschottenaren massaal een plaats voor hun garage of inrit ter beschikking zullen stellen van de zorgverleners.”