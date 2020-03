Zorgverleners kunnen rekenen op 80 mondmaskers uit China, met dank aan Xuan Liu Geert Mertens

22 maart 2020

11u49 0

Via haar broer in China liet Xuan Liu 80 mondmaskers overkomen voor de zorgverleners in de regio rond Aarschot. Op de Facebookpagina coronavirus stad Aarschot, dat alle initiatieven bundelt, wordt haar actie onderstreept. Als motivatie geeft Xuan aan dat ze dit doet voor haar geliefde stad!