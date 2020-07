Zorgparkeren van start in Aarschot Kristien Bollen

09 juli 2020

15u51 10

Vanaf nu kunnen zorgverstrekkers hun auto tijdens huisbezoeken parkeren voor garages of inritten met een sticker voor zorgparkeren. Hiervoor kunnen zorgverstrekkers een gratis kaart aanvragen. Ze kunnen maximum dertig minuten parkeren op plaatsen met een sticker voor zorgparkeren. De stad hoopt zo veel mogelijk inwoners van Aarschot te motiveren om de plaatsen voor hun garages en inritten hiervoor beschikbaar te stellen en een sticker op te hangen.

Zorgverstrekkers die op huisbezoek gaan zoeken soms lang naar een parkeerplaats. De stad Aarschot wilt hen een hart onder de riem steken en keurde het ‘gebruiksreglement zorgparkeren’ goed, waardoor zorgverstrekkers toegang krijgen tot parkeerplaatsen die voor anderen niet beschikbaar zijn.

Gratis parking

Deze parkeerkaart is gratis. Hierop staat het mobiele nummer van de zorgverstrekker zodat hij of zij bereikbaar is indien nodig. De zorgverstrekker legt de parkeerkaart zichtbaar achter de voorruit van zijn of haar voertuig wanneer hij of zij gebruikmaakt van een zorgparkeerplaats. Daarnaast legt de zorgverstrekker zijn of haar parkeerschijf met het uur van aankomst. De auto mag maximum dertig minuten blijven staan.

“We willen zo veel mogelijk stickers voor zorgparkeren in het straatbeeld zien, zodat zorgverstrekkers minder tijd verliezen aan het zoeken van een parkeerplaats. We roepen onze inwoners op om zich te engageren” voegt schepen van mobiliteit Annick Geyskens hieraan toe.

Sticker of kaart aanvragen?

Vanaf nu kan je een sticker afhalen aan het onthaal van het stadhuis. Iedereen die in Aarschot woont kan de plek voor zijn garage of inrit aanbieden aan zorgverstrekkers door een sticker te plaatsen. Het is de bedoeling dat de betrokken inwoners de sticker duidelijk zichtbaar aanbrengen op hun garagepoort of voor hun inrit. Er zijn geen bijkomende voorwaarden. Om een kaart voor zorgparkeren aan te vragen stuur je een email naar parkeren.aarschot.be@streeteo.com. Vervolgens zal Streeteo de kaart opsturen naar je thuisadres.

Schepen Nicole Van Emelen hoopt ook “dat de Aarschottenaren massaal een plaats voor hun garage of inrit ter beschikking zullen stellen van de zorgverleners. Zeker tijdens deze moeilijke periode kunnen alle kleine beetjes helpen” zegt schepen van welzijn Nicole Van Emelen.