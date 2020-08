Zomerklas van start met net geen 50 leerlingen Dirk Desmet

11 augustus 2020

17u25 4 Aarschot In Aarschot zijn de zomerklassen gestart met net geen 50 leerlingen, waaronder ook anderstalige nieuwkomers. De lessen gaan door in het Sint-Jozefscollege in de Bekaflaan en de studenten komen van 6 verschillende scholen van verschillende schoolgemeenschappen en het stedelijk onderwijs.

De lessen zijn bedoeld om sommige groepen te helpen met de achterstand die ze opliepen door de coronamaatregelen. “We hebben twee groepen met mensen uit het Okan-onderwijs, dat specifiek bedoeld is voor anderstalige nieuwkomers. Zij zijn natuurlijk een kwetsbare groep en daarom is het goed dat we hen twee weken kunnen helpen zodat ze de opgelopen achterstand wat kunnen bijwerken. We hebben ook twee groepen gemaakt met leerlingen uit het eerste en tweede jaar van de lagere graad, ook voor hen is dat een goede zaak en daar werken we eerder preventief”, vertelt directeur van de lagere afdeling van het Sint-Jozefcollege Patrick Kuenen.

Vierentwintig leerkrachten, vooral jongere docenten maar ook studenten leerkracht, verdelen de twee weken onder elkaar. “Zij geven ’s ochtends les en in de namiddag komen er animatoren van de stad en organiseren die allerlei sportieve en culturele activiteiten”.

De lessen gaan door van 9 tot 16 uur en lopen tot vrijdag 21 augustus.