Zomerkampen gaan niet meer open deze zomer: “Liever voorkomen dan genezen” DDH

13 augustus 2020

20u34 2 Aarschot De zomerclubs gaat in Aarschot dit jaar niet meer door. Nadat eerder een familielid van een kindje dat deelnam aan het kamp positief werd getest, blijkt nu ook het kind besmet. Alle activiteiten worden dan ook geannuleerd.

“Dat geldt niet alleen voor de locatie Elzenhof, maar ook voor de andere locaties, met name Huis Verdonck Langdorp, Knipoog Rillaar en Siba Aarschot. Voor die drie laatste locaties is dit een preventieve maatregel maar wij voorkomen liever dan te genezen”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).

De burgemeester neemt die maatregel omdat je, volgens haar, niet met zekerheid kan zeggen dat er geen contacten waren tussen de mensen op de verschillende locaties.”Het risico is kleiner, maar gezien de potentiële omvang van de besmettingshaard en de onmogelijkheid om met zekerheid te zeggen dat er geen contacten waren, neemt de stad Aarschot het zekere voor het onzekere”.

Op zoek naar alternatief

Ouders die hun kinderen hebben ingeschreven voor de vakantieclub volgende week (tot het eind van de zomer) moeten dus op zoek naar een alternatief. De burgemeester hoopt op begrip van de betrokken ouders. “We bekijken samen met de stadsdiensten de komende dagen of en hoe we op een andere, veilige manier met noodopvang kunnen helpen.”

Er zijn vandaag al preventief heel wat testen uitgevoerd maar elke betrokkene zal in principe van nabij worden opgevolgd Gwendolyn Rutten

Dat het kind van de Elzenhofgroep besmet is wil ook zeggen dat alle kinderen van die bubbel en de monitoren in quarantaine moeten en zich moeten laten begeleiden door een arts. “Alle ouders van kinderen die deze week of vorige week hebben deelgenomen aan de activiteiten van de vakantieclub zijn ondertussen gecontacteerd. Ook de medewerkers van de Eerstelijnszone (ELZ), waar Aarschot samen met vijf andere gemeenten deel van uitmaakt, of de huisartsen van de betrokkenen, hebben ondertussen contact genomen met de personen uit de groep Elzenhof. Er zijn vandaag al preventief heel wat testen uitgevoerd maar elke betrokkene zal in principe van nabij worden opgevolgd. Ook bij de monitoren van de groep Elzenhof, de locatie met het grootste risico, zijn ondertussen testen afgenomen”, gaat de burgemeester verder.

Hopelijk komen er niet meer besmettingen

De stad heeft ook aan de andere monitoren en de medewerkers van de stad, die aan het werk waren op de school Elzenhof, gevraagd om thuis te blijven en gevolg te geven aan de instructies en testen als ze worden opgebeld. De betreffende preventiediensten zijn ingelicht en werken mee aan de opvolging.

“We hopen tijdens het weekend zicht te krijgen op alle resultaten van de testen. Maar het valt te verwachten dat het niet bij een enkele besmetting zal blijven”, zegt Rutten. “Het is belangrijk dat iedereen de ernst van de situatie beseft en goed meewerkt met contacteren, traceren en het in acht nemen van de quarantaine. Alleen zo kunnen we een verdere verspreiding in de kiem smoren. Dat geldt zowel voor kinderen, hun ouders als de monitoren en het personeel van de stad en de school. We wensen iedereen die hiermee geconfronteerd wordt veel sterkte en desgevallend beterschap”.