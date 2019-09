Zit je met iets? Vertel het op de Warme William-zitbank Vanessa Dekeyzer

26 september 2019

14u21 0 Aarschot De stad Aarschot huldigde de zitbank van Warme William in op sport- en speelpleinen Bekaf. De Warme William-campagne kadert in het project ‘Warme Steden en Gemeenten’, waar jeugdcentrum De Klinker en de dienst Welzijn mee instapten.

“Warme William biedt een luisterend oor aan kinderen en jongeren die het nodig hebben. Hij nodigt iedereen uit om te vertellen wat er scheelt, met de tekst: ‘Zit je met iets? Praat erover. Warme William luistert’”, vertelt schepen van Welzijn Nicole Van Emelen (sp.a). “We kozen voor speelpleinen Bekaf omdat dit een plek is waar heel veel kinderen komen en zich ook veilig voelen.”

Goed in je vel

“Via het project ‘Warme Steden en Gemeenten’ willen we ons steentje bijdragen om het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren te verhogen”, vult schepen van Jeugd Geert Schellens (sp.a) aan. “Want in het traject ‘kind- en jeugdvriendelijke stad’ gaven opvallend veel jongeren aan dat ze zich niet altijd goed in hun vel voelen en niet weten waar naartoe… Hoog tijd dus om daar iets aan te doen! De komende maanden zullen we dan ook verschillende acties organiseren in onze stad, onder meer via de scholen. Warme William en het thema ‘Goed in je vel’ zullen dus nog verschillende keren opduiken. Hou de Facebookpagina’s van jeugdcentrum De Klinker en de dienst welzijn zeker in de gaten.”