Zeven zondagen kerken ontdekken Geert Mertens

10 juni 2019

21u19 2

De Aarschotse kerken zetten van zondag 30 juni tot en met 15 augustus hun deuren open voor het publiek. “Velen zijn gefascineerd door de mooie Aarschotse kerkgebouwen met hun indrukwekkende architectuur”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) en schepen van Toerisme Annick Geyskens (N-VA). “Ben je benieuwd naar de kerkschatten die achter de kerkdeuren verborgen zitten? Deze zomer kan je de pracht en praal of net de sobere interieurs ontdekken tijdens de kerkententoonstelling.”

De Aarschotse kerken zetten zeven zondagnamiddagen lang hun deuren open van 14 tot 17 uur. Net als op donderdag 15 augustus. “Ook is er in elke kerk een tentoonstelling gepland. De toegang is gratis. In iedere kerk zijn kaartjes ter beschikking met meer info over het kerkgebouw.”

Speciaal voor de gelegenheid zijn er fietsroutes uitgestippeld. Bij de dienst Toerisme kan je drie gratis fietsroutes verkrijgen, telkens langs een drietal kerken en het fietsknooppuntennetwerk. Je kan ze ook downloaden via www.hetgasthuis.be/museum. Er is een fietsroute van 15, 21 en 28 kilometer.