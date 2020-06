Zet iemand in de bloemetjes met een liedje én steun een goed doel: dat is ‘Nu zal ik het zeggen’ van CC Het Gasthuis DDH

24 juni 2020

15u02 0 Aarschot CC Het Gasthuis in Aarschot plant op 12 december een tweede editie van 'Nu zal ik het zeggen' een optreden van lokale artiesten die nummers brengen die op voorhand aangevraagd werden door mensen die iemand in het zonnetje willen zetten en dat met een nummer dat een speciale betekenis voor hen heeft. In afwachting is er al een online editie te zien op de Facebookpagina van Het Gasthuis.

De eerste editie in 2019 was een succes en daarom herneemt het cultureel centrum dit jaar de formule. “We wilden iets doen met het vele lokale talent in de regio en tegelijk een goed doel steunen. Mensen konden een nummer aanvragen voor iemand die zij speciaal vonden en die ze in het zonnetje wilden zetten. Lokale artiesten speelden dat nummer dan tijdens een event in het cultureel centrum. De opbrengst van de ticketverkoop schonken we aan ‘Kommaraf vzw’, het lokale voedselbedelingspunt voor Groot-Aarschot, en die was toch 3.500 euro”, vertelt artistiek leider Maaike Vanderhaegen.

Tijdens de coronacrisis hernam CC Het Gasthuis het initiatief en uit de aangevraagde nummers selecteerden ze er vijf. De nummers werden coronagewijs in een lege theaterzaal gespeeld door muzikanten Kirri Valvekens, Raff Hermans, Dries Elsen, Flor Colebunders en Wim Vermunicht en een professioneel team filmde het. “Intussen staat het resultaat op onze Facebookpagina en elk nummer heeft toch zo’n duizend views, daar zijn we heel blij mee”, gaat Vanderhaegen verder.

Tweede live editie op 12 december

Op 12 december plannen ze een nieuw live event met publiek en daarvoor kan je nog tot 30 juni een verzoeknummer voor iemand speciaal insturen. Een nummer aanvragen is gratis, er die avond bij zijn kost 12 euro. Deze keer gaat de opbrengst van de ticketverkoop naar ‘Bij Ons Thuis’, een vzw die zich inzet voor vluchtelingen. Een verzoekje kan je sturen naar maaike@hetgasthuis.be. Vermeld er zeker ook bij voor wie en waarom je het nummer wil aanvragen.