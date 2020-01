Zesdejaars hotelschool SIMA leren de perfecte pint tappen Kristien Bollen

22 januari 2020

11u25 3 Aarschot De leerlingen van het zesde jaar Restaurant-Keuken en Hotel van SIMA trokken naar de brouwerij van Haacht voor een tweedaagse opleiding.

De opleiding ging van start met een grondige uiteenzetting over het bierbrouwproces en de geschiedenis van de brouwerij, gevolgd door een rondleiding. Na de lunch maakten de leerlingen onder de vakkundige leiding van Eric Schoutetens kennis met de perfecte taptechnieken voor verschillende bieren. Zo leerden ze bier in serie tappen en een Tongerlo uit het flesje serveren. In de namiddag oefenden ze deze technieken in.

Examen

Op het einde van de tweedaagse opleiding legden de leerlingen een theoretisch en praktisch examen af. Alle leerlingen slaagden en ontvingen het diploma van ‘Erkend Meester Bierschenker’. Een knappe prestatie!