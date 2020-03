Zes maanden cel voor valse klusjesmannen KAR

18 maart 2020

15u15

Twee mannen zijn veroordeeld tot zes maanden cel voor sluikwerk en valsheid in geschriften. Dean T. (27) uit Manchester en Mylies C. uit Schaarbeek boden zich in de zomer van 2016 aan bij particulieren in Aarschot om een oprit aan te leggen. Ze deelden flyers uit onder de naam M&I Asfaltgroep waarin ze laten uitschijnen professionele grondwerkers te zijn. In Aarschot begonnen ze zo werken uit te voeren zonder dat er afspraken werden gemaakt. Achteraf bleken de kosten ook hoog op te lopen. De twee werden bij verstek veroordeeld, maar ze tekenden verzet aan. De rechtbank achtte het verzet ontvankelijk, maar gaf het duo opnieuw dezelfde straf. De celstraf en de geldboete van 600 euro zijn voor de helft met uitstel. De Brit werd in het verleden al veroordeeld voor diefstal en afzetterij. Een kraan die in beslag werd genomen tijdens de werken, werd verbeurdverklaard.