Zelf opgenomen in het ziekenhuis en nu steentje bijdragen aan het medisch onderzoek tegen corona en het medisch centrum in Aarschot Geld inzamelen met de verkoop van sokken, koffiemokken, stickers en wenskaarten DDH

07 april 2020

14u08 0 Aarschot De Aarschotse Stephanie Ausloos is sinds kort weer thuis nadat ze in het ziekenhuis werd opgenomen met coronaverschijnselen. Als dank voor de zorgen die ze kreeg, lanceert ze via haar webshop een verkoop van sokken, koffiemokken en steunstickers en geeft ze een deel van de opbrengst aan het wetenschappelijk onderzoek tegen corona in het Leuvense Gasthuisberg ziekenhuis en aan het personeel van het medisch centrum in Aarschot.

Stephanie herstelt nog maar mocht wel naar huis. “Ik verblijf nu wel nog even in een verduisterde kamer omdat ik het zonlicht niet goed kan verdragen. Contact met mijn man en mijn vier kinderen mag voorlopig niet en dat is natuurlijk niet fijn. Alles in mijn lichaam doet pijn. Dit is zoveel erger dan een griep en daarom kan ik niet voldoende waarschuwen want je wilt dit virus echt niet oplopen. Ik geef grif toe dat ik even bang ben geweest”.

Stephanie werd vorige week onwel en op aanraden van haar papa, zelf huisarts, ging ze naar de spoedafdeling van Gasthuisberg in Leuven. “Alle tekenen wezen op een corona-infectie maar de test was negatief. Het zou ook kunnen gaan om een eerste opflakkering maar uitsluitsel heb ik voorlopig nog niet. De test zou zeven dagen later best positief kunnen zijn maar daarvoor is het nog even afwachten. Vrijdag doen ze een nieuwe test”, vertelt Stephanie die veel respect heeft voor de mensen van Gasthuisberg. “Dagelijks worden zij geconfronteerd met de consequenties van het virus en doen ze er alles aan om eenieder zo goed mogelijk te verzorgen. De labotesten zijn ook heel duur en daarom beloofde ik de longarts iets te doen om te helpen. Aangezien ik van Aarschot ben, wilde ik ook het personeel van het medisch centrum daar een duwtje in de rug geven. Die mensen werken met beschermingspakken aan en mogen die acht uur lang niet uit doen. Het extra geld zouden ze daar kunnen gebruiken om bijvoorbeeld wat extra drank te bestellen zodat het personeel af en toe een cola krijgt. Mensen in de zorgsector zijn echt helden en verdienen ons respect”.

Geld inzamelen met de verkoop van kousen

Om geld in het laatje te krijgen komt Stephanie met een origineel plan: “Ik ben destijds de webshop ‘Chaussettes Amourettes’ gestart en verkoop er allerlei kousen. Ik heb er nu laten maken met daarop de slogan ‘Not all heroes wear capes’ of ‘Niet alle helden dragen een cape’. Per verkocht paar gaat er een euro naar het medisch onderzoek in Gasthuisberg”.

Maar het stopt niet bij kousen alleen want Stephanie liet ook koffiemokken maken, net als stickers en wenskaarten met dezelfde slogan erop Per verkochte mok schenkt ze vier euro aan het onderzoek en voor elke sticker gaat er een euro naar het wetenschappelijk onderzoek maar ook naar het personeel van het medisch centrum in Aarschot. Anderhalve euro van het geld dat ze krijgt voor de wenskaarten gaat tenslotte naar de ganse personeelsbezetting van het medisch centrum.

Bestellen doe je door een mail te sturen naar chaussettes-amourettes@telenet.be of via WhatsApp op het nummer 0473/58.05.86. Vermeld er zeker je naam bij. De levering wordt nog deze week verwacht en de spullen zullen ook verkrijgbaar zijn via de webshop . “De site is helemaal up to date, dankzij de inzet van mijn man guy!”, besluit Stephanie. De sokken kosten 9 euro per paar, een koffiemok haal je in huis voor 10 euro, wenskaarten betaal je 3 euro en de stickers kosten 2 euro. Voor de verzending betaal je 3,95 euro extra. De mokken moet je ophalen en worden niet aan huis geleverd.