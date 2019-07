Zeldzame rups duikt op tussen de aardappelplanten Familie De Rijck doet ontdekking van hun leven Geert Mertens

16 juli 2019

19u42 6

Ooit al een gigantische rups van de doodshoofdvlinder gezien? Die kans is erg klein want de rups komt maar zelden voor in onze streek. Afgelopen maandag ontdekte Evrard De Rijck het dier tussen zijn aardappelplanten in zijn moestuin. “Ik ben er zeker van: dit maak ik nooit van mijn leven nog mee”, glundert hij nog na. Het dier is momenteel de attractie van de Langestraat in Rillaar.

De man was aan het werk in zijn aardappelveld. “Opeens viel er iets op de grond”, zegt hij. “De felgroene kleur viel me meteen op. Ik had zoiets nog nooit gezien. Omdat het zo opmerkelijk was riep ik mijn achterbuur Jef, een man van 96 jaar, erbij. Ook hij had nog nooit zoiets gezien. Als de rups zich uitstrekt meet hij meer dan tien centimeter.”

Dankzij wat opzoekingswerk van familieleden kwamen Evrard en zijn vrouw Liliane Frederickx erachter dat het om de rups van een doodshoofdvlinder gaat, ook wel doodshoofdpijlstaart genoemd. “Het dier komt in Europa normaal in landen als Portugal voor”, weet hij.

Ook verder naar het zuiden: in Afrika en Azië zit de rups. “Bij het natuurhulpcentrum hoorden we dat, van de twee miljoen rupsvragen op jaarbasis, slechts zeven over dit dier gaan”, voegt hij eraan toe. “Het is dus echt een zeldzaamheid.”

“Eigenlijk is het alsof we de lotto gewonnen hebben”, gaat Liliane verder. “Natuurlijk zonder dat er een bedrag tegenover staat.”

Wat ze met het dier gaan doen. “Ik ga hem onderstoppen met zand en wat bladeren van de aardappelplant geven”, aldus Evrard. “Ik hoop hem te kunnen zien als doodshoofdvlinder en daarna... laten we hem vrij.”

“Of als er mensen van een vlindertuin geïnteresseerd zijn, kunnen ze hem ook altijd komen ophalen”, aldus Liliane.

Ondertussen weet heel de buurt dat de rups bij de familie De Rijck is gevonden. “Hoeveel mensen we al over de vloer gekregen hebben... Dat is niet normaal. Sommigen kennen we zelfs niet.”

De doodshoofdpijlstaart kreeg ook bekendheid dankzij de film The Silence of the Lambs met Jodie Foster. Als vlinder kan hij enorme afstanden afleggen. Het dier kan ook luid piepen om belagers af te schrikken. “En de rups kan ook bijten”, weet het koppel. “Soms, als hij op mijn hand zit, zet hij zijn tentakels.”