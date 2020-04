Zanger Sammy Moore zingt elke donderdag vanuit garage op Facebook Geert Mertens

09 april 2020

06u41 0 Aarschot Sammy Moore, de populaire zanger uit Rotselaar met een grote fanclub in café Germinal in Aarschot, geeft sinds vorige week donderdag fel gesmaakte live concerten op Facebook. Dat doet hij vanuit zijn voor gelegenheid tot studio ingerichte garage.

“Ook op donderdag 9 april staat Sammy om 21 uur weer paraat om een uur lang de gezelligste meezingers en mooiste ballades te brengen in zijn eigen unieke stijl”, weet zijn boeker Danny Jennes uit Aarschot. “Alles is live te volgen via de Facebook-pagina van Sammy Moore.”

Volgende week steekt de zanger trouwens nog een tandje bij en zal hij een uur lang op verzoek van de fans nummers uit zijn brede repertoire brengen. “Verzoekjes mogen gestuurd worden naar de Facebookpagina van Sammy Moore of per mail gestuurd worden naar boekingen@sammymoore.be”, luidt het.