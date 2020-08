Zanger Sammy Moore ziet optredens afgelast, fans zijn ontgoocheld Dirk Desmet

03 augustus 2020

15u25 2 Aarschot De fans van schlagerzanger Sammy Moore uit Rotselaar, maar met een fanclub in Aarschot, moeten even op hun honger blijven zitten want ook hij ziet de geplande optredens een voor een afgelast door de coronamaatregelen. Superfans Carine Sonck en Wendy Nuyts (40) keken uit naar het optreden van zaterdag in Werchter maar voorlopig zullen ze zich moeten troosten met zijn muziek. “We proberen normaal naar zoveel mogelijk optredens te gaan”, reageren ze in koor.

“Ik was destijds fan van de Dorsey band en noemde mijn hond naar hen, sindsdien noemt iedereen mij Dorske”, legt Wendy eerst haar bijnaam uit wanneer we haar, samen met fan Carina en de zanger zelf, ontmoeten aan het Aarschotse Café Germinal dat fungeert als fanclublokaal. “Zelf woon ik in Rotselaar maar ik heb heel wat vrienden in Aarschot en ken de uitbater van het café al heel lang”, legt Sammy uit.

Echt vrolijk wordt hij niet van de huidige coronamaatregelen, ook al snapt hij de ernst van de situatie. “Na de aankondiging van de nieuwe veiligheidsmaatregelen werden er alweer optredens afgelast, onder andere dus dat in Werchter. De evenementensector krijgt echt rake klappen, ik hoop dat iedereen dit te boven komt. Wanneer je mijn online agenda bekijkt, is het meest voorkomende woord ‘afgelast’. Dit doet pijn, financieel maar ook op menselijk niveau want ik mis het contact met de fans”.

Hart van goud

De zanger mag gerust zijn, want het gevoel is wederzijds. “Wij laten Sammy beslist niet vallen en willen hem steunen in deze coronatijden”, reageert Carine. “Ik volgde hem al vijf jaar via Facebook en toen het drie jaar geleden uit geraakte met mijn toenmalige vriend ben ik eens naar een optreden gegaan, ik was meteen verkocht. Door de breuk zat ik een beetje in de put en Sammy belde mij toen regelmatig voor een babbel. Hij heeft mij echt geholpen om er weer bovenop te geraken. Hij heeft een hart van goud, voor jong en oud, en staat dicht bij zijn fans. Het is altijd ‘Suske’ van hier, ‘lieveke’ van daar of ‘schatteke’, maar op een goede en positieve manier, he”.

Ook Dorske, die de artiest leerde kennen via Facebook en intussen naar elk optreden gaat en zelfs Sammy’s naam liet tatoeëren, kreeg steun van hem in moeilijke tijden. “Van bij het eerste optreden, het was een week voor mijn verjaardag, ben ik fan maar hij is eigenlijk eerder een vriend dan mijn idool. Toen ik in het ziekenhuis lag, belde hij mij regelmatig op en beurde hij mij op. Ik vind het zo erg dat we nergens heen kunnen, nu alles afgelast is. Ik vind hem geweldig, elke dag staat thuis zijn muziek op en ik kan alle liedjes meezingen. Dat laatste houd ik liever binnen mijn vier muren (lacht). Er hangt ook een foto van Sammy in mijn kast en ik ga binnenkort een diamond painting bestellen, zeg maar een afbeelding gemaakt met kleine steentjes, voor in mijn living”.

“Ik zal hem altijd volgen”

Ook Carina gaat normaal wekelijks naar een drietal optredens en moet het nu doen met alleen maar de muziek in de auto en thuis. “Gelukkig houdt mijn huidige vriend ook van zijn muziek en gaat hij mee. Mocht hij mij vragen ermee te stoppen, ik weet zeker dat ik het niet zou doen. Mijn vriend is trouwens intussen ook bevriend met hem. Ik begrijp niet dat Sammy nog geen grote ster is, want hij verdient dat zo hard”.

Sammy zelf is dankbaar met zulke fans. “Zij vertellen mij dat ik goed bezig ben en stimuleren mij om verder te doen. Ik ben met hen ook al op fanreis geweest naar Spanje en dat was heel plezant. Dat heel die corona-ellende maar snel achter de rug is”.