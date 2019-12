Zaakvoerder striptent neemt drastische beslissing na zoveelste controle: “Einde verhaal voor American Bar Extreme” Kim Aerts

09 december 2019

18u40 14 Aarschot Stripclub American Bar Extreme in Aarschot heeft definitief de deuren gesloten. Een zoveelste politiecontrole zaterdagnacht is de druppel geweest voor eigenaar Patrick Van Loo. “Ze krijgen hun zin. Wij gooien de handdoek.”

De blauwe lichtjes aan de American Bar Extreme langs de Leuvensesteenweg in de nacht van zaterdag op zondag waren niet afkomstig van de neonverlichting van de stripteasebar. De politie van Aarschot hield andermaal een grootschalige drugscontrole in de zaak. Bij vijf personen werd drugs gevonden en er werden drie processen-verbaal opgesteld voor wapenbezit. Van Loo (52) ontkent de illegale vondsten niet, maar hij spreekt van een heksenjacht. “Het is allemaal opgezet spel dat van hogerhand wordt gedirigeerd. Zowel bij de klanten als een danseres hebben ze inderdaad een kleine hoeveelheid drugs gevonden voor eigen gebruik. Onze portier had nog een jointje in zijn auto liggen, net als een teaser en een zakmes. Binnen lag blijkbaar nog een baseballknuppel onder de toog van vroeger. Wat maakt het nog uit?”, reageert Van Loo.

Fouilleren

“We hebben het recht niet om iemand te fouilleren en professionele bewaking hebben we even geprobeerd maar dat bleek gewoon te duur. Tegen bezoekers die een beetje drugs op zak hebben, kunnen wij niets beginnen. Als je eender waar in Aarschot een controle doet, zal je altijd iets vinden. Ze controleren hier ook vaker dus levert dat ook meer op. En ik keur ook niet goed dat mensen dronken achter het stuur kruipen. Maar hier volgen de controles zich in sneltempo op. Voor ons is dat niet meer leefbaar. Het begon nochtans goed te draaien de laatste tijd en in onze ogen hadden we een deftig cliënteel. Ze pakken onze broodwinning af. We zijn het beu, je kan daar niet tegen blijven strijden. Nancy (zijn vriendin en uitbaatster, red.) heeft zich zo goed mogelijk in regel proberen te stellen, tevergeefs. De laatste avond van American Bar Extreme is een feit geweest”, bevestigt Van Loo.

Bestuurlijk gesloten

Op bevel van de burgemeester werd de zaak bestuurlijk gesloten om de openbare orde en de veiligheid te garanderen. Het is een preventieve maatregel die voorlopig geldt voor een maand. Het dossier belandt vrijdag op de agenda van het schepencollege en daar kan nog anders beslist worden. Zolang wil Van Loo - ook eigenaar van die andere striptent Exit langs de Leuvensesteenweg - zelfs niet wachten.

“Nadat daar een wietplantage werd ontdekt heb ik alles proberen te verkopen, maar dat is op een sisser uitgedraaid. Ik ga nu proberen om voor ABX een bestemmingswijziging te verkrijgen om er eventueel appartementen te bouwen. Ik hoef er geen winst aan over te houden, maar ik zou graag mijn investering terughebben. En daarna? Weg uit Aarschot.”