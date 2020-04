Zaakvoerder Chris Holemans van Zippolla Evenementenbureau: “Eerste zomer in 40 jaar zonder festivals” Geert Mertens

18 april 2020

21u01 0 Aarschot Voor de eerste keer in veertig jaar wordt het voor Chris Holemans, zaakvoerder van het bedrijf Zippolla Evenementenbouw, een zomer zonder festivals. Niet als drijvende kracht achter de schermen, niet als drummer op het podium. Op 3 mei begon hij normaal met de opbouw van de evenementenweide voor onder meer Rock Werchter. “Ik ga de drukte en de stress missen”, zegt hij.

“Ik zit nu 41 jaar in het vak en Zippolla bestaat dertig jaar”, vertelt Chris. “Het is ongezien wat we nu meemaken. Het is moeilijk. Ook voor ons is het nieuw. We hopen dat de mensen in de sector creatief worden om er toch het beste van te maken. Ik hoop dat er, op een bepaald moment, kleinere evenementen mogelijk zullen zijn.”

Het bedrijf hoopt in het najaar terug te kunnen starten. “Dan plaatsen we ook beursstanden”, zegt hij. “Als we dit nog kunnen meepikken, komen we op 65% dat wegvalt. Normaal verhuren we ook heel wat materiaal. Of ik de bui zag hangen? Ja, drie weken geleden zag het er al naar uit dat de festivals niet zouden doorgaan maar je leeft natuurlijk op hoop. Gelukkig worden heel wat events uitgesteld en niet afgelast.”

“Het hardste ga ik de druk en de stress missen die ik zo gewoon ben”, lacht hij. “Werken naar het hoogtepunt om alles tijdig klaar te krijgen en daarna terug afbreken. Werchter ga ik het hardst missen. Niet zozeer de artiesten maar wel de mensen, die ik jaarlijks maar één keer zie op Werchter om goeiendag te komen zeggen.”

Of ik voor volgend jaar een extra druk jaar wens? “Neen, dat hoeft niet want dat kunnen we niet bolwerken met ons materiaal en personeel”, zegt hij. “Ik zal al blij zijn als we volgend jaar terug normaal kunnen werken.”

Ook optreden zit er voor Chris wellicht deze zomer niet in. “Met de bands waarin ik speel, doen we normaal een tiental optredens tijdens de zomer”, zegt hij. “De bekendste zijn de ‘Zingt’-concerten die wellicht ook niet zullen doorgaan. Wat ik met de vrijgekomen tijd doe? Wat nuttige dingen thuis, wandelen en fietsen. We verzorgen ook nog altijd de zwerfkatten in het Stadspark. Daarnaast probeer ik elke dag een half uurtje te drummen. Repeteren in groepsverband kan natuurlijk niet.”