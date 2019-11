Zaakvoerder brasserie betrapt minderjarige inbrekers en moet dat bekopen met een open schedelbreuk Kristien Bollen

26 november 2019

18u26 46 Aarschot Twee minderjarigen van 14 en 17 jaar hebben afgelopen nacht rond 0.20 uur ingebroken in brasserie De Kiezel op de Diestsesteenweg in Rillaar bij Aarschot. De daders sloegen een glazen deur aan de achterkant van het gebouw in. Het alarm ging af en eigenaar Peter Geens, die vlakbij woont, kwam meteen een kijkje nemen. Het kwam in de brasserie tot een confrontatie tussen de eigenaar en de inbrekers. De eigenaar kreeg klappen op het hoofd met een stok. Geens (51) liep een open schedelbreuk op en werd met spoed geopereerd. De daders vluchtten weg.

Peter Geens runt de zaak samen met zijn zus al sinds 1999. “Het is niet het eerste incident”, vertelt Peters vriendin Katelijn. “Er was al eens een overval en een zware inbraak, maar wel al een hele tijd geleden. Gisterenavond lag Peter nog maar nét in bed toen het inbraakalarm af ging. Meteen trok hij zijn kleren aan en ging hij poolshoogte nemen. Ikzelf nam eerst de gsm nog om indien nodig de politie te bellen en ging Peter achterna. Nog voor ik ter plaatse was, hoorde ik hem roepen en zeggen dat ik de hulpdiensten moest bellen. Het bloed liep uit zijn hoofd maar hij bleef steeds bij bewustzijn. De daders die Peter had betrapt hadden met een metalen stok op zijn hoofd geslagen.”

“De politie was snel ter plaatse, met verschillende ploegen. De daders waren intussen wel al gaan lopen. Hoe het dan juist allemaal verlopen is, weet ik niet, ik ben niet van de zijde van Peter geweken. De politie deed echt wel alles wat ze konden”.

Peter bleek zeer ernstig gewond en werd overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven. “De artsen durven nog geen uitspraak doen over of hij volledig zal herstellen en hoe lang dat zal duren. Momenteel zijn de dokters hem aan het opereren van de open schedelbreuk”, vertelt Katelijn ons aangeslagen van het hele gebeuren in de vooravond. Ze wist zelfs niet of de dieven al dan iets konden buit maken.

Daders blijken minderjarig

De opgeroepen politie kon rond 1.45 uur al een eerste verdachte arresteren. De verdachte, een jongen van 14 jaar uit Aarschot, zat verstopt in de omgeving. Even later spoorde de speurhond van de politie ook de tweede verdachte op. Het gaat hier eveneens om een minderjarige, een jongen van 17 jaar uit Aarschot.

Feiten bekend

Het labo kwam vannacht ter plaatse om sporen te verzamelen. De jongeren werden verhoord en gaven de inbraak en het feit dat er slagen zijn toegediend, toe. Het parket vorderde de jeugdrechter tegen de twee verdachten. Ze werden in de loop van de namiddag voorgeleid. Er wordt gewerkt aan een plaatsingsmaatregel voor beide minderjarigen. De lokale recherche van PZ Aarschot voert het verder onderzoek.