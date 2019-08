YouTube-kanaal over retrogames levert Ed uitnodiging voor Retropalooza in Texas op Geert Mertens

08 augustus 2019

17u23 1 Aarschot De Aarschotse YouTuber Bert ‘Ed’ Quaghebeur (30) van het kanaal Ed’s Retro Geek Out is in oktober uitgenodigd op Retropalooza, de hoogmis van de retrogames in het Amerikaanse Arlington (Texas). De video’s die hij post over zijn zoektocht naar of het spelen van de oude games op Nintendo, Gameboy of Sega bereiken een publiek van over de hele wereld. In totaal heeft zijn kanaal al meer dan 2.000 abonnees. “Sommige video’s worden tot 10.000 keer bekeken”, lacht hij.

Het walhalla van Ed is een zolderkamer volgestouwd met spelletjes, dozen, consoles en speelgoed uit de jaren tachtig. De tijd dat Mister T. van The A-Team nog een grote ster was, kinderen Masters of the Universe verzamelden, het spel Donkey Kong een enorme hit was en Nintendo uitpakte met de 8 bit en, een paar jaar later, de 16 bit spelconsole en zo een revolutie ontketende. “Normaal is het hier niet zo proper maar ik heb opgeruimd”, knipoogt hij. Vooral de spelletjesmuur is indrukwekkend.

“Ik probeer alles te verzamelen”, lacht hij. “Van de Gameboy moet ik nog maar 20 spelletjes van de, in totaal, 710 uitgebrachte spellen vinden. Van de Nintendo (NES) 100 van de 700 games... Wanneer mijn passie ontstaan is? Dat moet in 2009 op de beurs FACTS (beurs in Flanders Expo in Gent waar alles draait rond Fantasy, Animatie en Comics, red.) geweest zijn. Ik kon een oud spelletje voor Nintendo op de kop tikken voor vijf euro. Sindsdien ben ik bijna elk weekend de rommelmarkten beginnen afschuimen. Ik vond spelletjes van 2 à 3 euro. In 2014 is de markt ontploft en zijn de mensen zich bewuster geworden van de waarde. Toen werd het moeilijker om echte koopjes te doen.”

Topaankoop

Enkele jaren geleden deed Ed een topaankoop. “Voor 80 euro kocht ik vier dozen vol spelletjes”, herinnert hij zich. “Die waren afkomstig uit de stock van een oude videoteek. Allemaal oude games die nooit verkocht waren geraakt maar ondertussen een fortuin waard zijn. Ik denk dat de dozen makkelijk 4.000 euro waard waren.”

Een paar jaar geleden begon Ed ook zijn zoektocht naar en het spelen van de spelletjes te filmen. Hij startte een eigen YouTube-kanaal. Ondertussen telt zijn kanaal bijna 2.150 abonnees. “Dat zijn retrogamers van over de hele wereld”, voegt hij eraan toe. “Veel Amerikanen maar ook Belgen, Nederlanders, Duitsers... Ondertussen heb ik al 150 video’s gepost. Sommigen worden maar 500 keer bekeken, anderen 10.000 keer.”

Doelen uitzetten

Daar blijft het niet bij. “Vaak krijg ik zaken opgestuurd van ‘fans’”, vertelt hij. “Ik zet voor mezelf altijd een paar doelen uit. Wat wil ik dit jaar nog vinden? Soms krijg ik dan een pakje aan zoals nu uit Zweden. Gratis en voor niks. Natuurlijk ga ik dan mijn reactie filmen en post ik het op mijn kanaal. Of ik er veel geld mee verdien? Nee, daarvoor is mijn kanaal nog net iets te klein. Reken op enkele dollars per filmpje. Daar moet je het niet voor doen. Je moet vooral door de wereld van gefascineerd zijn.”

In oktober mag hij naar het Amerikaanse Texas afzakken voor de grote beurs Retropalooza. “Dankzij mijn contacten in het wereldje hebben ze me gevraagd of ik naar hun beurs wil afzakken”, zegt hij. “Op die uitnodiging ga ik graag in. En natuurlijk zal ik alles ook documenteren op mijn YouTube-kanaal.”

Wil je Ed op YouTube aan het werk zien? Dan kan je surfen naar www.youtube.com/edsretrogeekout

https://www.youtube.com/channel/UCiFKlfQ43S0OQC4AJHhdylw