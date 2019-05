Yela verzamelt plastic dopjes en spaart voor een geleidehond Tom Van de Weyer

30 mei 2019

15u13 4 Aarschot Yela Luyten (16) uit Langdorp is slechtziend en heeft binnenkort een geleidehond nodig. Haar school KAMSA is een inzamelactie begonnen van plastic flessendopjes. Voor elke verzamelde kilo gaat 30 cent naar de scholen waar de honden worden getraind.

Yela heeft retinale dystrofie, een genetische afwijking aan haar ogen. “Ik zie erg onscherp en heb zwarte vlekken in mijn beeld. Mijn zicht is één op een schaal van tien. De eerste symptomen verschenen toen ik zeven jaar oud was.”

Het is moeilijk te voorspellen hoe sterk haar zicht achteruit gaat. Voorlopig kan Yela verder met een witte stok, maar op termijn zal ze een geleidehond nodig hebben. Een volledig getrainde hond kost minstens 20.000 euro. Het grootste deel wordt betaald door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De rest wordt gesponsord met acties van de hondenscholen, zoals de inzameling van dopjes. Deze actie is symbolisch om de problematiek van blinden en slechtzienden onder de aandacht te brengen.

Door haar beperking is naar school gaan niet eenvoudig. Na vier jaar lagere school volgde ze een tijdje thuisonderwijs en ging daarna drie jaar naar BuSo Ganspoel in Huldenberg. “Het lees- en schrijfwerk werd vervangen door de computer en spraak, maar ik schrijf nog ontzettend graag met behulp van een grote loep. Ik voelde me niet op mijn plaats in Huldenberg.”

In het atheneum KAMSA in Aarschot vond Yela een flexibel leertraject dat haar past. Haar leerkrachten en dertien medeleerlingen zijn erg solidair. Elke dag wordt ze door vriendinnen opgevangen bij de bushalte en weer begeleid naar huis. “Soms moet ik me reppen om op de bus te stappen. Voorbij rijdende fietsers zijn niet altijd voorzichtig, ook al zien ze mijn witte stok. In mijn schoolomgeving ontbreken voelstroken voor blinden. Er staan in Aarschot te veel obstakels in de weg. Ik ga dit toch eens aankaarten bij het stadsbestuur.”

Haar leerkrachten gaven de aanzet tot de inzamelactie voor een hond. “In de eerste week zijn al 150 kilo plastic dopjes ingezameld. Thuis staan negen zakken vol. De actie blijft gewoon doorlopen, want er zijn nog veel mensen die een geleidehond nodig hebben.”

Het gezin Luyten heeft al drie honden in huis, Pepper, Fien en Boke, maar de nieuwe hond zal een bijzondere status krijgen. “De wachtlijst is twee jaar. Als ik zelf mocht kiezen nam ik een witte herdershond met lang haar (lacht). Hij wordt exclusief toegewezen aan mij. Alleen ik mag hem eten geven en verzorgen.”

Je kan je zak, doos of ton met dopjes voor Yela afgeven bij haar thuis, in KAMSA en enkele inzamelpunten in Langdorp. Meer info op www.dopjesactie.be en de Facebookpagina ‘Drop je dopje voor Yela’.