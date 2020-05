Word peter of meter van een trage weg en help met het onderhoud DDH

13u08 0 Aarschot De stad Aarschot wil verenigingen, landbouwers en inwoners betrekken bij het onderhoud van de trage wegen. Iedereen die zich hiervoor engageert krijgt vanaf 1 juni een subsidie van de stad. De gemeenteraad keurde op donderdag 14 mei het bijhorende reglement goed.

De regeling loopt tot en met 2025. “Verenigingen en landbouwers die peter of meter worden van één of meerdere trage wegen staan in voor het onderhoud en zorgen ervoor dat de betrokken wegen het hele jaar door toegankelijk zijn. Ze maaien de begroeiing, ruimen zwerfvuil en bezorgen de dienst mobiliteit regelmatig een verslag van de toestand van de weg. Hiervoor krijgen ze van de stad een vergoeding per lopende meter”, legt schepen van Mobiliteit Annick Geyskens uit.

De verenigingen moeten wel erkend zijn door de stad en het onderhoud moet op een duurzame manier gebeuren, dat wil zeggen zonder het gebruik van herbiciden. “Met dit initiatief willen we de Aarschotse verenigingen, landbouwers en burgers warm maken voor de trage wegen in onze stad en het draagvlak vergroten. Iedereen heeft er baat bij dat onze trage wegen er netjes bijliggen en maximaal benut worden”, legt burgemeester Gwendolyn Rutten uit.

Naast verenigingen en landbouwers kunnen ook Aarschottenaren, die in de buurt van een trage weg wonen of regelmatig een tragewegenwandeling maken, zich engageren om de trage weg van hun keuze in het oog te houden. “Ze melden eventuele problemen aan de dienst mobiliteit en verwittigen de dienst ook als het gras te hoog staat, er een boom is omgevallen of andere problemen”, besluit schepen van Openbare Werken Gerry Vranken. Waneer je interesse hebt kan je mailen naar mobiliteit@aarschot.be.